بنوك استثمار محلية تقدر القيمة العادلة لسهم القاهرة للاستثمار بين 20 و21.50 جنيه

قدرت بنوك استثمار محلية القيمة العادلة لسهم القاهرة للاستثمار بما يتراوح بين 20 و21.50 جنيه، مع توصيات بالشراء وزيادة الوزن النسبي.

وقالت بحوث بنك استثمار برايم إنها تبقي على توصية بزيادة الوزن النسبى لسهم القاهرة، مع سعر مستهدف قيمته 20.6 جنيه خلال 12 شهرًا.

وأوصت بحوث بلتون بشراء سهم القاهرة للاستثمار، مع تقدير قيمة عادلة بواقع 21.50 جنيه.

وسجلت إيرادات «القاهرة للاستثمار» خلال الربع الثالث من العام 2021-2022– من مارس إلى مايو – ما قيمته 520 مليون جنيه، بارتفاع طفيف عن الفترة المماثلة بقيمة 511 مليونًا، فيما تراجع صافى الربح خلال هذه الفترة إلى 149.5 مليون جنيه، مقارنة بـ 212 مليونًا الفترة المماثلة.

وسجلت إيرادات «القاهرة للاستثمار» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نفسه 1.464 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.270 مليار الفترة المناظرة، فيما بلغ صافى أرباح هذه الفترة 441 مليون جنيه، مقارنة بـنحو 458 مليونا الفترة المماثلة.