بنوك استثمار : مؤشر «EGX30» يواجه حاليًا مقاومة 10260 وتجاوزها يدفع لمزيد من الصعود

قالت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “EGX30” يواجه حاليًا مقاومة 10260 نقطة، موضحين أن التمكن من تجاوزها سيدفع نحو مزيد من الصعود .

بداية قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن المؤشر يواجه تحدي ياتي من نطاق المقاومة المهمة عند 10260- 10345 نقطة .

ولفتت في تقرير بحثي لها صدر اليوم، إلي أن تمكن المؤشر الرئيسي من تجاوز مستوى المقاومة 10345 بنجاح سوف يفتح الباب للتحرك لأعلى صوب مستوى 10570 نقطة .

فيما على جانب الأخر قالت إن الهبوط من المستويات الحالية سوف يؤدي للتراجع باتجاه 9950 ثم 9770 نقطة، ونصحت المتعاملين بالإنتقائية .

وفي السياق ذاتهُ قالت وحدة التحليل الفني بشركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن المؤشر الرئيسي يواجه حاليًا مستوى المقاومة الثانوي عند 10260 نقطة .

وأوضحت أن التمكن من اختراق هذا المستوى مرة أخرى سيؤدي ذلك إلي التقدم إلي المستويات 10350 و 10440 نقطة .

ومن ناحية أخرى، قالت “مباشر” إنهُ يوجد للمؤشر منطقة دعم عند 10150 – 10050 نقطة، ولفتت إلي أن هذه المستويات بمثابة مستويات لحماية الأرباح للمراكز المفتوحة، وبالتالي أوصت بحذر والتطبيق الصارم لاستراتيجية وقف الخسارة إذ لزم الأمر .

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي على ارتفاع ملحوظ، حيث سجل المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 صعودًا نسبته 2.28%، مغلقًا عند مستوى 10235 نقطة،

ومؤشر الأفراد السبعيني EGX70 بنسبة 7% مغلقًا عند 1858 نقطة، والمؤشر المئوي الأوسع نطاقًا بنسبة 6% عند مستوى 2765 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي بنسبة 2.14% رابحًا 14.2 مليار جنيه ليغلق عند مستويات 673.9 مليار جنيه، مقارنة مع 659.7 مليار جنيه الأسبوع السابق،