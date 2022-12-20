بنوك استثمار: مؤشر EGX30 يمر بحركة تصحيح في الوقت الحالي

قالت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” يمر في الوقت الحالي بمرحلة تصحيح طبيعية، موضحين أنهُ لديه فرصة للتحرك صعودًا مرة أخرى حتى مستوى 15600 نقطة.

من جانبهُ قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” يغلق على تراجع للجلسة الثالثة على التوالي.

ولفتت إلى أن السوق في طريقها لاختبار مستوى 14275 نقطة، موضحة أن تمكنهُا من الارتداد لأعلى من ذلك المستوى بنجاح سوف يدفع به لاتجاه مستوى 15600 نقطة.

ونصحت متعاملي البورصة بالتحرك الانتقائي خلال تلك الفترة.

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يمر بمرحلة تصحيحية طبيعية.

وأضافت أنهُ في حالة تمكن المؤشر من تجاوز 14802 نقطة سوف يدفع به للتحرك نحو 14957 و15083 نقطة.

وهيمن التباين على أداء مؤشرات البورصة المصرية منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 20-12-2022، وسط سيطرة بيعية من قبل المستثمرين الأجانب، وانخفص المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.35% عند مستوى 14685 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.6% عند مستوى 2830 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.63% عند 4186 نقطة.