بنوك استثمار: مؤشر EGX30 في البورصة المصرية يستهدف قمة 21000 نقطة

تتوقع وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية، مواصلة مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 حركته الصاعدة القترة القليلة القادمة، موضحين أن تمكنهُ من تجاوز 20600 يدفعهُ نحو قمة 21000 نقطة .

بداية قالت وحدة التحليل النفي بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية أغلق تعاملات أمس على صعود للجلسة الرابعة على التوالي.

وأوضحت أن المؤشر الرئيسي يبدو أنهُ في طريقه للتحرك نحو مستوى 20600 نقطة، وتجاوزها سوف يدفعه باتجاه 21000 نقطة .

وفي سياق متصل قالت وحدة التحليل النفي بشركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، إن موجة الصعود الحالية قد تدفع المؤشر الرئيسي لمواصلة الصعود نحو قمة 21000 نقطة.

ولفتت إلي أن مخاطر الشراء عندها مرتفعة وتحديدًا للمتداول قريب المدى، وذلك بسبب عدم تحرك الأسهم المكونة لمؤشر EGX30 في اتجاه واحد.

وأشارت إلي أن مستوى 19700 هو أهم مستوى دعم على المدى القريب و 19100 تمثل الدعم الهام على المدى القصير .

تجدر الإشارة إلي أن مؤشرات البورصة المصرية كانت قد أنهت تعاملات، أمس، الثلاثاء 25-9-2023، على تباين، وسط توجهات بيعية للمستثمرين المصريين.

وقلص مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، جزءًا من مكاسبه الصباحية، ليغلق على ارتفاع نحو 0.17%، عند مستوى 20354 نقطة.

فيما تحول مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، للهبوط بنحو 0.45%، ليغلق عند مستوى 3795 نقطة.

وتراجع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.35%، عند 5667 نقطة.