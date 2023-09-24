بنوك استثمار: مؤشر البورصة المصرية يتحرك نحو مقاومة 20265 – 20300 نقطة

تتوقع وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية، تحرك مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” نحو منطقة المقاومة 20265 – 20300 نقطة.

وأوضحوا أن التمكن من كسر تلك المقاومة لأعلى سوف يمهد لمزيد من الصعود على المدى القريب نحو مستوى 21000 نقطة.

بداية قالت وحدة التحليل الفني لشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي كان قد أرتد لأعلى من مستوى الدعم 19700 نقطة خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

ولفتت إلي أن مستوى المقاومة القادم هو 20600 ثم مستوى 21000 نقطة، ووجهت نصائح للمتعاملين بالتحرك الانتقائي على الأسهم خلال الفترة الحالية.

من جانبهُ قالت وحدة التحليل الفني لشركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، إنها تتبنى نظرة ايجابية لحركة البورصة المصرية على المدى القريب طالما ظل المؤشر الرئيسي يتحرك أعلى مستوى 19700 نقطة.

وأوضحت أن إغلاق المؤشر الرئيسي أعلى من مستوى 20000 يرفع من قدرته على كسر مستوى المقاومة الثانوي عند 20300 واستهداف 21000 نقطة.

ونصحت المتداول قريب المدى، بضرورة الأخذ في الاعتبار مستوى الدعم الهام عند 19700 نقطة، والذي يمثل إما حماية أرباح أو وقف خسارة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضي على تباين غرد فيه المؤشر الرئيس للسوق egx30 صاعدا 2.76% مغلقا عند مستوى 20080 نقطة، وصعد أيضا المؤشر الأوسع نطاقا egx100 ewi بنسبة 0.46% مغلقا عند 5675 نقطة، بينما تراجع مؤشر egx70 ewi بنسبة 0.27% مغلقا عند 3828 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي مكاسب بلغت 42 مليار جنيه، مغلقا عند مستوى 1.356 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.314 تريليون جنيه بداية تعاملات الأسبوع.

وسجلت التداولات خلال الأسبوع 13.2 مليار جنيه، من خلال التعامل على 4469 مليون ورقة مالية، عبر 434 ألف عملية منفذة، واستحوذت الأسهم على 96.96% من التعاملات، بينما كان نصيب السندات 3.04%.

واقتنص المستثمرون المحليون 84.9% من التعاملات، بمشتريات قيمتها 714.1 مليون جنيه، بينما كان نصيب الأجانب 6.9% من التعاملات بصافي شراء 887 مليون جنيه، والعرب 8.1% بصافي مبيعات 172.9 مليون جنيه.