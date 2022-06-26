بنوك استثمار: كسر البورصة لمستوى 9400 نقطة لأسفل يدفعها للتراجع صوب 9300-9200

قالت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية، إن كسر البورصة المصرية لمستوى 9400 نقطة لأسفل سوف يدفع مؤشرها الرئيسي “egx30” لمزيد من التراجع نحو منطقة 9300-9200 نقطة على المدى القريب .

من جانبها أكدت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” كان قد تراجع لمستوى قريب من دعم 9400 نقطة .

وأوضحت أن كسر مستوى الدعم 9400 نقطة لأسفل سوف يدفع المؤشر الرئيسي خلال الجلسات القليلة القادمة لمزيد من التراجع نحو 9200 نقطة، ونصحت المتعاملين بالانتقائية .

على جانب آخر، أوضحت بحوث شركة “مباشر” أن تحركات السوق لا تزال توحي بالتراجع واقتراب المؤشر من مستوى 9300 نقطة .

وقالت “مباشر” إنها لا تزال توصي بالاحتفاظ بالسيولة قدر الإمكان دون تغير حتى يثبت المؤشر أن هذا المستوى يمكن أن يدعمه، مع التوصية بانتظار إشارة شراء واضحة .

تجدر الإشارة إلى أنه قد هبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب.

وتراجع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 4.33% ليصل إلى 9439 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.07% إلى 1778نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 3.98% إلى 2629 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 22 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، متراجعا بنحو 3.36% إلى 635.3 مليار جنيه.

وتزايدت مبيعات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتسجل 538.9 مليون جنيه، وذلك بعد استحواذهم على 17% من التداولات.