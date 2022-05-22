بنوك استثمار : كسر البورصة المصرية لمنطقة الدعم الحالية سيدفعها للتراجع حتى 9850 نقطة

قالت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار إن البورصة المصرية تختبر خلال الوقت الحالي مستوى الدعم 10450 – 10280 نقطة، موضحين أن كسر هذه المنطقة سيدفع نحو مزيد من التراجع حتى 9850 نقطة .

كانت سوق المال أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع جماعي، إذ سجل المؤشر الرئيسي “EGX30” حوالى %1.2 عند 10549.9 نقطة، والسبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” نحو %0.01 ليصل إلى 1832.6 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقًا %0.62 ليسجل 2768.8 نقطة.

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي لا يزال متماسكًا أعلى من نطاق الدعم المهم 10300 – 10450 نقطة .

ولفتت إلي أن مستوى 10280 نقطة حال نزول المؤشر لهُ من المفترض أنهُ سيُعيق أي محاولة لمؤشرات البورصة المصرية للصعود .

وقالت بحوث “مباشر” إن البورصة المصرية تختير خلال الفترة الحالية منطقة الدعم 10400 – 10280 نقطة، ونصحت بمراقبة المستويات عندها وحماية الأرباح ومعدلات وقف الخسائر .

ولفتت إلي أن أي كسر لتلك المستويات سيدفع لمزيد من الهبوط نحو مستوى 1000 نقطة بشكل أولى ثم 9850 نقطة عقب ذلك .