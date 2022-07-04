بنوك استثمار: فشل السوق في الثبات أعلى دعوم 9300 – 9000 يدفع لمزيد من التراجع حتى 8500 نقطة

قالت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية إن فشل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” في التماسك والثبات أعلى دعوم 9300 – 9000 سوف يفع لمزيد من التراجع حتى 8500 نقطة.

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه المستثمرين الأجانب نحو البيع.

وهبط المؤشر الرئيسي egx30 بشكل طفيف بنسبة 0.01% إلى مستوى 9007 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1700 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقا “egx100” بنسبة 0.07% إلى مستوى 2509 نقطة.

بداية قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي لم ينجح بجلسة أمس الأحد في الثبات أعلى مستوى 9200 نقطة، وعاد ليختبر مستوى الدعم 9000 نقطة.

وعلى جانب آخر قالت “نعيم” إن كسر المستوى الثاني سوف يؤدي لمزيد من التراجع باتجاه مستوى 8750 ثم 8500 نقطة، ونصحت المتعاملين بالتحرك الانتقائي على الأسهم حاليًا.

من جانبهُ قالت وحدة التحليل الفني بشركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن السوق شهد الجلسة الماضية تراجعًا شديدًا ليخسر 300 نقطة قبل أن يرتد مرة أخرى ليقضي على جزء من الخسائر ويغلق فوق 9000 نقطة.

ولفتت إلي أن عدم تمكن المؤشر من الصمود أعلى دعم 9300 نقطة سوف يصبح المستهدف التالي لهُ عند 8600 نقطة.