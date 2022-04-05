قالت بنوك استثمار محلية، إن إتمام صفقة جيزة سيستمز ستؤدي إلى فتح قيمة كبيرة لشركة بي إنفستمنتس القابضة خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت “بى إنفستمنتس” القابضة أمس الإثنين موافقتها على عرض الشراء الملزم المقدم من شركة “سلوشنز” للاستحواذ على %89.5 من أسهم جيزة سيستمز .

وأوصت وحدات البحوث ببنوك الاستثمار، بزيادة الأوزان النسبية على سهم شركة بي نفستمنتس القابضة في البورصة المصرية، عقب إعلان الشركة قبولها لعرض الشراء الملزم لحصتها البالغة 44.7٪ في جيزة سيستمز .

في البداية توقعت بحوث شركة “نعيم القابضة”، أن تستخدم بي إنفستمنتس عائدات الصفقة للاستثمار في قطاعات جديدة ومن ضمنها قطاع الصحة.

وأضافت أنهُ في حالة إتمام الصفقة بنجاح، فمن المحتمل أن تؤدي إلى فتح قيمة كبيرة لشركة بي إنفستمنتس المالكة لجيزة سيستمز من خلال تابعتها إنيرجيا للتكنولوجيا.

وأشارت إلى أنهُ بالنسبة للمساهمين في بي إنفستمنتس، يمكن أن يؤدي الأمر إلى توزيع أرباح استثنائية عند عقد الصفقة.

وقالت في تقريرها البحثي إنها مستمرة في التوصية بشراء سهم بي إنفستمنتس القابضة عند سعر مستهدف 16.63 جنيه للسهم، موضحةً أن هذا السهم يعتبر أحد اختياراتها المفضلة للاستثمارات طويلة المدى، نظرًا لتعرض محفظته لاستثمارات القطاع عالية النمو المتعلقة بالدفع الالكتروني من خلال ابتكار، والطاقة المتجددة من خلال انفيني للطاقة الشمسية، والأغذية والمشروبات من خلال جورمية والخدمات المالية غير المصرفية من خلال تمويل وبساطة.

وفي السياق ذاتهُ قالت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، إن نجاح عمليات التخارج الجزئية أو الكاملة لحصصها ذات الأسس القوية ستكون أهم المحفزات للشركة .

وأوضحت أن سهم الشركة كان قد شهد استجابة مواتية قبل ذلك حين باعت الشركة حصة تبلغ 20% من أسهمها في شركة توتال ايجيبت.

وأضافت أن بيع جيزة سيستمز، والطرح العام الأولي المرتقب لشركة ابتكار الذي طال انتظاره، تعد أمور غير منعكسة على سعر السهم.

وقالت إن سهم بي إنفستمنتس هو أحد الأسهم الـ 15 التي قامت باختيارها للاستثمار خلال 2022 في التقرير، وأصدت توصية بزيادة الوزن النسبي على السهم مع سعر مستهدف خلال 12 شهر يبلغ 16.7 جنيه مع إجمالي العائد المتوقع بنسبة 92% .