بنوك استثمار: شكوك حول تحقيق شركات العقارات مبيعاتها المستهدفة فى 2020

توقعت تقارير بحثية حديثة أن تؤدى الضغوط التى تعرض لها قطاع العقارات نتيجة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المحلى إلى تباطوء الطلب وتراجع المبيعات لشركات القطاع بنسب تتراوح بين 60 إلى %70 خلال العام الحالى وسط تحفظ الشركات على إطلاق أى حملات تسويقية أو بيعية جديدة.

وانعكست تداعيات فيروس كورونا -رغم ظهوره منتصف مارس- على نتائج بعض شركات العقارات المُدرجة بفترة الربع الأول من الحالي، ما خلف توقعات لدى بنوك الاستثمار بأن المستهدفات البيعية لهذه الشركات فى 2020 بعيدة المنال، حتى مع اتجاه بعض الشركات لخفض القيمة المتوقعة لمبيعاتها.

وانخفضت مبيعات الشركات فعليا فى الربع الأول من عام 2020 مع اتجاهها لإلغاء الحملات التسويقية، وتجميد إطلاق مشروعات جديدة فى ظل الظروف الراهنة، والتى دفعت عملاء إلى تأجيل تسلم وحداتهم لحين تحسن الأوضاع.

وقال بنك الاستثمار فاروس فى تقرير بحثى ، إنه فى ظل الأوضاع الحالية نتيجة فيروس كورونا يُتوقع تراجع مبيعات شركات العقارات بين 60 و %70 بنهاية العام الحالى حيث رسمت أرقام الربع الأول بالفعل هذا السيناريو مع انتقال المستهلكين لمقعد الانتظار والترقب بسبب الظروف الحالية ووصول أرقام المبيعات إلى ذروة تراجعها، فضلا عن أن مستهدفات الشركات يصعب الوصول إليها.

وأشار بنك الاستثمار إلى إنه قام بالفعل بمراجعة توقعاته لمبيعات الشركات العام الحالي، والتى جاءت أدنى كثيرا من مستهدفات الشركات، لافتًا الى أن توقعاته السابقة قبل المراجعة كانت بالفعل أقل من مستهدفات الشركات.

استبعاد زيادات سعرية فى 2020 وتوقع حدوثها بداية من 2022

وأشار تقرير فاروس، إلى أن توقعات مبيعات 2020 تأتى بدعم فردى من المبيعات السكنية، مستبعدا وجود مبيعات أراض أو مبيعات تجارية حيث أن مبيعات هذين النوعين يرتبطان بقرار المؤسسات بالتوسع وزيادة الانفاق الرأسمالى فى مشروع جديد، وهو سيناريو مستبعد العام الجاري.

وحول زيادات الأسعار قال بنك الاستثمار إنه يتوقع عدم حدوث أى زيادات سعرية الفترة الحالية، ليبدأ الصعود بنسبة %5 مطلع 2022، على أن ترتفع التكاليف %10 بداية من 2021.

ويؤكد بنك الاستثمار أنه رغم التوقعات المتحفظة إلا أن السوق مازال يشير لفرص صعود لأسهم القطاع، لافتا إلى أن استجابة المستثمرين قد تكون بطيئة لهذا الصعود فى ظل المعنويات السلبية السائدة، واحتمال تسجيل الشركات نتائج ربعية سلبية فيما تبقى من العام الحالي، خاصة الربع الثاني، ما سينعكس سلبا على أداء الأسهم.

إتش إى بى سى: تباطوء فى الطلب بسبب تداعيات كورونا

ومن جانبها قالت بحوث بنك «اتش اس بى سي» فى تقرير حديث لها إن التدابير الحكومية التى تتخذها الحكومة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد ستنعكس مباشرة على الاقتصاد المحلى ما يؤدى إلى تأجيل لنشاط البناء بسبب التباعد الاجتماعي، على صعيد العمالة، وتعطل سلاسل الامدادات، وإعطاء الأولوية للمشروعات الأكثر أهمية، وذلك على صعيد العرض.

أما على صعيد الطلب توقع التقرير احتفاظ المستثمرين بالسيولة النقدية لديهم فى ظل البيئة الاقتصادية غير الواضحة، ما قد يخلق تباطوءا فى الطلب، بجانب تردد المطورين العقاريين فى إطلاق حملات بيعية جديدة.

وعلى صعيد نتائج الشركات الربع الأول رصدت «المال» تحليلات بنوك الاستثمار لنتائج أعمال 3 شركات عقارات مُدرجة هى بالم هيلز، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك».

بالم هيلز.. مستهدف بيعى صعب التحقيق رغم تخفيضه

أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة بالم هيلز للتعمير، خلال الربع الأول من العام الجاري، تراجع أرباحها بنسبة 45.4 % إلى 84.59 مليون جنيه مقارنة مع 154.97 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات النشاط خلال الربع الأول من 2020 لتصل إلى 1.13 مليار جنيه، مقابل 958.082 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2019.

وقال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة بالم هيلز فى بيان الشركة عن نتائج أعمال الربع الأول إن تداعيات جائحة كورونا أثرت على الحياة الاجتماعية، وإن إجراءات التباعد الاجتماعي، والتدابير التقييدية التى طبقتها الحكومة، من حظر تجول وإغلاق الأنشطة غير الضرورية، بجانب زيادة الوعى بالمسائل الصحية، عوامل تضافرت وأدت إلى تباطوء أرقام المبيعات المنزلية، وتسليم المنتجات التى تم الانتهاء منها منذ مارس الماضي.

وقالت وحدة بحوث بنك استثمار فاروس إن مبيعات وتسليمات بالم هيلز تعرضت للضغوط، حيث تراجعت المبيعات على أساس سنوي، وكذا ربع سنوي.

وأشار بنك الاستثمار إلى أن إرجاء الشركة إطلاق مشروعات جديدة والغاء الفعاليات التسويقية على خلفية فيروس كورونا ادى إلى هبوط فى المبيعات بنسبة %23 فى الربع الأول من 2020 إلى 1.7 مليار جنيه، مقارنة مع 2.2 مليار جنيه الربع الأول من 2019.

وانخفض عدد الوحدات التى تم تسليمها فى الربع الأول من 2020 بنسبة %372 على أساس سنوى إلى 135 وحدة، بسبب عدم تسلم العملاء لوحداتهم لحين تحسن الظروف.

«ورغم تراجع التسليمات ارتفعت الإيرادات %18.5 بالربع الأول على أساس سنوى إلى 1.1 مليار جنيه، كما ارتفع إجمالى الربح %10.2 إلى 392.5 مليون جنيه، ما ترجم استقرار هامش الربح الإجمالى بنسبة %34.6 وفقا لبنك الاستثمار.

وأشار بنك الاستثمار إلى ارتفاع صافى الدين من 1.8 مليار جنيه فى الربع الأخير من 2019 إلى 2.2 مليار جنيه نهاية الربع الأول من 2020. وأنه سيعدل هذا الرقم إلى 2.6 مليار جنيه مع الأخذ فى الاعتبار 369 مليون جنيه ودائع صيانة (تُشكل 42% من الرصيد النقدي)..

ولفت إلى أن ارتفاع المصروفات البيعية والعامة والإدارية، وانخفاض الدخل التمويلي، أدى إلى انخفاض صافى الربح إلى 81.3 مليون جنيه لصبح هامش صافى الأرباح %7.1 مقارنة مع %14.7 فى الربع الأول 2019.

ولفت إلى أن الشركة تتابع توظيف مواردها التمويلية بشكل فعال، حيث خفضت المصروفات البيعية الإدارية والعمومية ، بـ 10 و %15 ، ووضعت ميزانية للإنفاق 1.2 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، وتخطط لتنفيذ عملية توريق 1.5 مليار جنيه بنهاية 2020.

ويرى بنك الاستثمار فاروس أن المستهدف البيعى الذى عدلته بالم هيلز بالخفض لمبيعات العام الحالى من 15 مليار جنيه إلى 12 مليار جنيه، صعب التحقيق، فى ظل الوضع الراهن.

وقدر بنك الاستثمار القيمة العادلة للسهم بـ 2.14 جنيه، مع توصية بزيادة الوزن النسبي.

ومن جانبها أرجعت وحدة بحوث بنك الاستثمار بلتون تراجع صافى ربح «بالم هيلز» بنسبة 42% إلى 81 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020، إلى ارتفاع المصروفات التسويقية والعمومية والإدارية بنسبة 37% على أساس سنوى مع وصول معدلها إلى %17 من الإيرادات، مقابل %14 فى الربع الأول من 2019.

وتراجع مجمل حجوزات المبيعات لدى بالم هيلز %23 الربع الأول من 2020 مقارنة بالربع المماثل من 2019، وفقا لبيان نتائج الأعمال.

و أشار بنك الاستثمار إلى إجراءات الشركة لإلغاء فعاليات التسويق والطروحات الجديدة (الخاصة ببيع المنطقة التجارية بكمباوند بالم باركس فى غرب القاهرة) نظراً لتداعيات تفشى كوفيد-19 على السوق العقاري، وخفض المستهدف البيعى بنحو %20 إلى 12 مليار جنيه، مقابل 15 مليار المستهدف السابق.

ولفت بلتون إلى أن التدفقات النقدية للشركة جاء سلبيا بقيمة 222 مليون جنيه، بالربع الأول من العام الجاري، مقابل 737 مليون جنيه الفترة النظيرة من 2019.

وقدر بلتون القيمة العادلة لسهم بالم هيلز عند 3.25 جنيه مع توصية بالشراء.

سوديك.. أرباح أقل من المتوقع بضغوط انخفاض التسليمات

أظهرت النتائج المالية المجمعة لسوديك فى الربع الأول تحقيق إيرادات قيمتها 429 مليون جنيه ، ومجمل ربح 114 مليونا ، وصافى أرباح بقيمة 28 مليون جنيه ، وبلغ إجمال المبيعات المتعاقد عليها نحو 865 مليون جنيه ، وتم تسليم 100 وحدة فى مواعيدها.

ويرى بنك استثمار فاروس إن المستهدف البيعى لـ «سوديك» العام الحالى بقيمة 8.4 مليار جنيه صعب التحقيق، لافتا إلى أنه يقوم حاليا بمراجعة التقييم العادل ليرى أثر التحديات والظروف الحالية عليه، مشيرا إلى تصريحات «سوديك» بأن تحقيق هذا المستهدف يُمثل تحديا كبيرا فى ظل الأ ضاع الراهنة.

ولفتت بحوث فاروس إلى أن انعكاس الجائحة كان بشكل أكبر على معدل التسليمات مقارنة بالمبيعات، وذلك نظرا لعدم تعجل بعض العملاء الحصول على وحداتهم، وتأجيل بعضهم المعاينات لحين تحسن الأوضاع.

وأشار بنك الاستثمار إلى أن انخفاض عدد الوحدات المسلمة بنسبة %50.2 سنويًا إلى 100 وحدة، ترتب عليه تراجع الإيرادات %54.4 سنويًا إلى 429.5 مليون جنيه فى الربع الأول 2020. لافتا إلى أن التأثير الذى وقع على الإيرادات امتد إلى قائمة الدخل، وأدى إلى هبوط مستويات الهوامش.

وتراجع إجمالى المبيعات المُتعاقد عليها %14.4 إلى 865 مليون جنيه، كما مثلت مبيعات الوحدات التجارية، %2.6 من إجمالى مبيعات الربع الأول 2020، مقارنة مع %33 فى الربع الأول 2019.

ارتفاع معدل الغاء مبيعات سوديك إلى %22 فى الربع الأول من 2020

وسجل معدل الغاء المبيعات فى الربع الأول %22 من إجمالى المبيعات، مقابل %12 فى الربع المماثل، وبلغت قيمة التحصيل الـنقدى الصافى 986 مليون جنيه.

وفى المقابل زادت مبيعات الوحدات السكنية فى الربع الأول 2020 بنسبة %25.3 سنويًا إلى 842.0 مليون جنيه، حتى بعد إلغاء الحملات التسويقية وتأجيل طرح مشروعات جديدة نتيجة الجائحة الحالية، كما دعم مشروع الشركة فى غرب القاهرة VYE المبيعات وساهم بنسبة%45 من مبيعات الربع الأول 2020.

ويرى بنك الاستثمار القيمة العادلة لسهم سوديك عند 17.11 جنيه، مع توصية بزيادة الوزن النسبي.

وقالت وحدة البحوث فى بنك استثمار النعيم إن إيرادات «سوديك» فى الربع الأول جاءت أدنى من تقديراته البالغة 801 مليون جنيه، وذلك على خلفية تسليمات الوحدات الأقل من المتوقع، لافتة أيضا إلى انخفاض المبيعات مقارنة بتقديراته البالغة 969 مليون جنيه نتيجة الإطلاقات المحدودة للمشروعات خلال الفترة المذكورة.

وأشارت إلى أن تحقيق صافى ربح بـ 28 مليون جنيه، جاء أدنى من تقديراته بشكل كبير، فيما خفض السعر المستهدف للسهم إلى 16.6 جنيه، من 23.3 جنيه، نتيجة تراجع معدلات تسييل الأراضى بينما أوصى بشراء السهم.

وقال «النعيم» إنه يتوقع تراجعا %24.2 للمبيعات التعاقدية للشركة العام الحالى إلى 5.54 مليار جنيه، مع استبعاد المبيعات من مشروع ملاذ، وذلك فى ظل التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

و توقع تحسن تسليمات الوحدات فى النصف الثانى للعام الحالى مع اتجاه الحكومة نحو رفع الإجراءات التقييدية الراهنة،. حيث إنه من المقرر تسليم غالبية الوحدات حتى نهاية العام.

وترى وحدة البحوث أن الميزانية العمومية لسوديك مازالت مستقرة وتتيح لها المزيد من القروض، لافتة إلى حصول الشركة على قروض قيمتها 4.2 مليار جنيه.

وقدر بنك الاستثمار السعر المستهدف لسهم الشركة بـ 16.6 جنيه مع توصية بالشراء.

مدينة نصر للإسكان والتعمير.. توقعات بتراجع الأرباح فى 2020

سجلت مدينة نصر مبيعات بقيمة 2.5 مليار جنيه فى الربع الأول 2020، بارتفاع 47.1% على أساس سنوي، فيما يقول بنك استثمار فاروس إن بيع الشركة قطعة أرض فى تاج سيتى بقيمة 1.1 مليار جنيه، دعم نتائج الربع الأول، وساهم بالجزء الأكبر فى المبيعات.

وكانت مدينة نصر أعلنت فى مارس الماضى توقيعها عقد بيع قطعة أرض مساحتها 114.5متر مربع داخل مشروع «تاج سيتي» مقابل 1.15 مليار جنيه، لشركة «منك للاستثمار العقارى».

وأشار بنك الاستثمار إلى أنه نتج عن بيع قطعة الأرض أيضًا قفزة فى إيرادات الربع الأول بنسبة %44.3 سنويًا إلى 914.9 مليون جنيه. ولفت إلى ارتفاع صافى الأرباح 14.4% على أساس سنوى إلى 380.1 مليون جنيه.

وقال بنك الاستثمار إنه رغم البداية القوية للعام، فإنه يتوقع تراجع المبيعات العام الحالى بنحو %35 مقارنة بـ2019 تأثرا بتداعيات فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يقوم حاليا بمراجعة مجموعة الافتراضات الداخلة فى التقييم، والمستندة على تسييل الأراضى من خلال عمليات البيع. وتبين إمكانية تباطؤ معدلات التسييل خلال هذا العام.

ويرى بنك الاستثمار أن القيمة العادلة للسهم 5.35 جنيه، فيما أوصى بزيادة الوزن النسبي.

ومن جانبه توقع بنك استثمار النعيم أن تشهد معدلات الربحية لمدينة نصر انخفاضًا تدريجيًا خلال الربعين الثانى والثالث من 2020 فى ظل التأثيرات السلبية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وقال النعيم إن مبيعات الأراضى دعمت إيرادات الربع الأول لتصل إلى 915 مليون جنيه فى الربع الأول من 2020، بارتفاع نسبته %44.3 سنويًا، ما دفعها لتخطى تقديراتنا البالغة 850 مليون جنيه. كما تجاوز صافى ربح البالغ قيمته 378 مليون جنيه، تقديراتنا.

وأشار «النعيم» إلى أن المبيعات التعاقدية ارتفعت بنسبة %47 على أساس سنوي، لتصل إلى 2.53 مليار جنيه، لتتجاوز توقعاته البالغة 2.3 مليار جنيه، بدعم من مبيعات الأراضى فى مشروع تاج سيتى ومبيعات الوحدات بمشروع سراي.

وخفض النعيم السعر المستهدف لسهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 5.61 جنيه (من 7.17 جم/السهم)، مع خفض توقعاتنا لأسعار الأراضى غير المُطورة والمشروعات الجارية بنسبة 20 إلى %25 فيما أبقى على توصيته بشراء السهم.