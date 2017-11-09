بنوك استثمار تُقدر سهم إعمار بين 4 و 4.5 جنيه

منى عبدالباري: تفاوتت توقعات بنوك استثمار حول السعر المتوقع لسهم شركة إعمار مصر، بين 4 و 4.5 جنيه، وسط توقعات بنمو ربحية الشركة مستقبلا بدعم من أرباح قطاع الفنادق. وقال مركز بحوث بنك استثمار مباشر، إن السعر المستهدف للسهم مازال قيد المراجعة والتحديث، إلا أن البنك أبقى على سعره عند مستوى 4.04 جنيه



منى عبدالباري:



تفاوتت توقعات بنوك استثمار حول السعر المتوقع لسهم شركة إعمار مصر، بين 4 و 4.5 جنيه، وسط توقعات بنمو ربحية الشركة مستقبلا بدعم من أرباح قطاع الفنادق.

وقال مركز بحوث بنك استثمار مباشر، إن السعر المستهدف للسهم مازال قيد المراجعة والتحديث، إلا أن البنك أبقى على سعره عند مستوى 4.04 جنيه، فيما قام بنك استثمار فاروس، بترقية سعر السهم بعد تحديث تقييم صافي أصول الشركة إلى 4.57 جنيه، آخذا في اعتباره ما تبقى من أراض لدى الشركة، وصافي النقدية.

وتوقع “مباشر” نمو أرباح شركة إعمار مصر للتنمية، بدعم من نمو أرباح قطاع الفنادق، في ضوء توقيع الشركة اتفاقيتين مع شركتي Vida وThe address ، مشغلي الفنادق العالميين، لتشغيل فندقين بمراسي مارينا بالساحل الشمالي، ما سيساهم في زيادة أرباح الشركة.

كانت إعمار قد أعلنت فى وقت سابق أن التكلفة الإجمالية للمشروعين تتجاوز 3 مليارات جنيه، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإنشاء بهما في الربع الرابع من 2018، والتشغيل في النصف الثاني من 2022 .

وحققت إعمار مصر، صافي ربح قيمته 1.4 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 1 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأغلق السهم فى تداولات نهاية الأسبوع عند مستوى 3.70 جنيه، بإجمالي تداولات 9 ملايين جنيه، عند نفس مستواه يوم الأربعاء.

