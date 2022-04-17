رجحت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية تحرك مؤشر البورصة المصرية الرئيسي في اتجاه صاعد نحو مستوى 11000 ثم 11200 نقطة .

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة الرئيسي كان قد تراجع بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي نحو مستوى 10600 نقطة .

وأوضحت في ورقة بحثية صدرت اليوم، أن تمكن المؤشر من الثبات أعلى المستوى المذكور سيفتح الباب لحركة صاعدة نحو مستوى 11000 ثم 11200 نقطة على المدى القريب .

من جهتها قالت وحدة التحليل الفني بشركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن المؤشر يدور حول دعم 10670 نقطة، وقد يدفع للتحرك لأعلى نحو مستويات المقاومة الرئيسية عند 11000 و 11200 نقطة .

انت مؤشرات البورصة المصرية قد هبطت بشكل جماعي، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب.

وتراجع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 3.8% ليصل إلى 10679 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 6.75% إلى 1776 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 6.2% إلى 2703 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 30 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع، متراجعًا بنحو 4.2% إلى 690.5 مليار جنيه.