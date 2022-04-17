بنوك استثمار تُرحج تمكن البورصة من الصعود نحو 11000 ثم 11200 نقطة

على المدى القريب

بنوك استثمار تُرحج تمكن البورصة من الصعود نحو 11000 ثم 11200 نقطة
أسماء السيد

أسماء السيد

11:00 ص, الأحد, 17 أبريل 22

رجحت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية تحرك مؤشر البورصة المصرية الرئيسي في اتجاه صاعد نحو مستوى 11000 ثم 11200 نقطة .

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة الرئيسي كان قد تراجع بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي نحو مستوى 10600 نقطة .

وأوضحت في ورقة بحثية صدرت اليوم، أن تمكن المؤشر من الثبات أعلى المستوى المذكور سيفتح الباب لحركة صاعدة نحو مستوى 11000 ثم 11200 نقطة على المدى القريب .

من جهتها قالت وحدة التحليل الفني بشركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن المؤشر يدور حول دعم 10670 نقطة، وقد يدفع للتحرك لأعلى نحو مستويات المقاومة الرئيسية عند 11000 و 11200 نقطة .

انت مؤشرات البورصة المصرية قد هبطت بشكل جماعي، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب.

وتراجع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 3.8% ليصل إلى 10679 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 6.75% إلى 1776 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 6.2% إلى 2703 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 30 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع، متراجعًا بنحو 4.2% إلى 690.5 مليار جنيه.

أسماء السيد

أسماء السيد

11:00 ص, الأحد, 17 أبريل 22