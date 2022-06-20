بنوك استثمار تُرجح مزيدا من تراجع البورصة على المدى القريب نحو منطقة 9300-9400 نقطة

تتوقع وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية أن تواصل مؤشرات البورصة المصرية تراجعها نحو منطقة 9400 – 9300 نقطة على المدى القريب.

وكانت مؤشرات البورصة أنهت تعاملات أمس الأحد على هبوط جماعي، وتراجع “EGX30” بنحو %1.4 ليغلق عند مستوى 9728 نقطة.

وهبط مؤشر “EGX70 EWI” بنحو %1.82 مسجلا 1820 نقطة، وكذلك الأوسع نطاقا “EGX100 EWI” بنسبة %1.63 إلى 2693 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداول على الأسهم 431.44 مليون جنيه، وفقد رأس المال السوقى للكيانات المقيدة حوالي 8.1 مليار، ليسجل 649.55 مليار، مقابل 657.65 مليار مستوى الإغلاق السابق.

بداية قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي كان قد أغلق أمس أدنى مستوى الدعم 9770 نقطة، موضحةً أن استمرار بقائه أدنى من المستوى المذكور، سوف يؤدي لمزيد من الضغوط البيعية مما يدفع المؤشر للتراجع باتجاه مستوى 9400 ثم 9250 نقطة خلال عدة جلسات.

من جانبه قالت بحوث شركة “مباشر” إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية واصل تراجعهُ وأغلق عند 9728 نقطة وسط أحجام تداول ضعيفة نسبيًا.

وأوضحت أنهُ بعد عدم نجاح مستويات الدعم في دفع المؤشر للأعلى، فإن ذلك سيؤدي إلي أن تقود القوى البيعية المؤشر نحو مستوى 9300 نقطة. .