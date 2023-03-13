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بنوك استثمار تُرجح مزيدا من التراجع لمؤشرات البورصة خلال الفترة المقبلة

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وسجلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطًا عنيفًا أمس

بنوك استثمار تُرجح مزيدا من التراجع لمؤشرات البورصة خلال الفترة المقبلة
أسماء السيد

أسماء السيد

12:05 م, الأثنين, 13 مارس 23

تتوقع وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية أن تُهيمن الحركة الهابطة على مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة، ليصل المؤشر الرئيسي نحو 15250 نقطة .

بداية قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن اغلاقات البورصة المصرية خلال جلسة أمس الأحد تُنذر بمزيد من الضغوط البيعية حتى يصل المؤشر الرئيسي نحو مستوى 15250 نقطة .

من جانبهُ قال بحوث “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، كان قد انخفض بشكل حاد خلال جلسة أمس وسط أحجام تداول متوسطة .

وتوقعت أن تُهيمن الحركة الهابطة على حركة المؤشر خلال الفترة المقبلة نحو 15850 و 15740 نقطة، موضحةً أن أي ارتدادة لأعلى قد يصل إلي 16350 نقطة .

أما بالنسبة لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة فرجح حركة متراجعه له نحو 2800 نقطة، ونصحت باستغلال اي ارتدادت لأعلى في تخفيف المراكز .

وكانت أزمة انهيار بنك «سيليكون فالى» وتداعياتها على السوق الأمريكية، ألقت بظلالها على البورصة المصرية فى بداية تعاملات الأسبوع الجارى بجلسة أمس- الأحد- لتسجل أقوى هبوط لها منذ بداية العام الجارى.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطًا عنيفًا أمس، وفقد EGX30 نحو %3.14 ليغلق على مستوى 15936 نقطة، كما تراجع EGX70 بقيمة %3.1 إلى 2965 نقطة، وسار على دربهما EGX100  بنحو %3.25 مسجلا 4347 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التعاملات على الأسهم 1.8 مليار جنيه، وفقد رأس المال السوقى نحو 29 مليارا، مسجلًا 1.036 تريليون مقارنة مع 1.065 تريليون فى الجلسة السابقة.

أسماء السيد

أسماء السيد

12:05 م, الأثنين, 13 مارس 23