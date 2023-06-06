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بنوك استثمار تُرجح حركة متراجعة للبورصة المصرية بالمدى القريب حتى 17100 نقطة

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بيع الارتفاعات وشراء الانخفاضات استراتيجية جيدة في الوقت الحالي

بنوك استثمار تُرجح حركة متراجعة للبورصة المصرية بالمدى القريب حتى 17100 نقطة
أسماء السيد

أسماء السيد

4:09 م, الثلاثاء, 6 يونيو 23

توقعت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية، أن تتحرك البورصة المصرية بشكل متراجع على المدى القريب، خاصة عقب عدم التمكن من تجاوز منطقة المقاومة عند 17700 نقطة .

وقلص مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “EGX30” تعاملاته بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.84% ووصل 17491 نقطة، وارتفع المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 2.5% ووصل 3549 نقطة .

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية كان قد تراجع من مستوى المقاومة 17700، وهو ما قد يؤدي بدوره للتراجع نحو 17170 نقطة .

وأوضحت أن كسر 17150 لأسفل سوف يؤدي إلي مزيد من التراجع نحو 16600 نقطة خلال عدة جلسات .

من جانبهُ قالت شركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن التراجع من منطقة المقاومة 17760 – 18100، سيؤدي إلي مزيد من التراجع نحو دعوم 17350 – 17200 ثم 17100 نقطة خلال عدة جلسات

وأوضحت أن بيع الارتفاعات وشراء الانخفاضات استراتيجية جيدة في الوقت الحالي .

أسماء السيد

أسماء السيد

4:09 م, الثلاثاء, 6 يونيو 23