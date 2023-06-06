بنوك استثمار تُرجح حركة متراجعة للبورصة المصرية بالمدى القريب حتى 17100 نقطة

توقعت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية، أن تتحرك البورصة المصرية بشكل متراجع على المدى القريب، خاصة عقب عدم التمكن من تجاوز منطقة المقاومة عند 17700 نقطة .

وقلص مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “EGX30” تعاملاته بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.84% ووصل 17491 نقطة، وارتفع المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 2.5% ووصل 3549 نقطة .

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية كان قد تراجع من مستوى المقاومة 17700، وهو ما قد يؤدي بدوره للتراجع نحو 17170 نقطة .

وأوضحت أن كسر 17150 لأسفل سوف يؤدي إلي مزيد من التراجع نحو 16600 نقطة خلال عدة جلسات .

من جانبهُ قالت شركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن التراجع من منطقة المقاومة 17760 – 18100، سيؤدي إلي مزيد من التراجع نحو دعوم 17350 – 17200 ثم 17100 نقطة خلال عدة جلسات

وأوضحت أن بيع الارتفاعات وشراء الانخفاضات استراتيجية جيدة في الوقت الحالي .