بنوك استثمار تُرجح تراجع «egx30» حتى 9100 نقطة على المدى القريب

رجحت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية أن تشهد مؤشرات البورصة المصرية حركة متراجعة على المدى القريب تدفع مؤشرها الرئيسي “egx30” نحو 9100 نقطة .

ورغم ذلك افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب حتى أول ساعة من التداولات.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.3% عند 9451 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 0.03%، ليسجل 1837 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.2% مسجلًا 2705 نقطة حتى الساعة 11:05.

وقالت بحوث شركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” كان قد تخلى عن مكاسبة بنهاية تعاملات جلسة أمس الإثنين ليتراجع بالقرب من 9600 نقطة .

وتوقعت “نعيم” أن يستكمل “egx30” تراجعهُ خلال الجلسات المقبلة نحو مستوى 9230 نقطة، ونصحت المتعاملين بالتحرك الانتقائي على الأسهم .

من جانبهُ قالت وحدة التحليل الفني بشركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن المؤشر الثلاثيني وصل حول مستوى المقاومة الرئيسية عند 9581 نقطة.

وأضافت أنهُ من المتوقع أن يشهد المؤشر الرئيسي تراجعًا إلي أقرب مستويات الدعم حول 9200 و 9100 خلال عدة جلسات .

وشهدت مؤشرات البورصة أمس الاثنين تراجعات جماعية عند إغلاق التعاملات، وانخفض «EGX30» الرئيسى بنسبة %0.46 ليصل إلى 9423 نقطة.