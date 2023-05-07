بنوك استثمار تُرجح تراجع مؤشرات البورصة المصرية على المدى القريب

توقعت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية، أن يهيمن التراجع على مؤشرات البورصة المصرية في ظل كافة الظروف الحالية .

وأستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع في الأداء، وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 0.84% عند 17149.6 نقطة، والمؤشر السبعيني بـ 0.53% بواقع 2962 نقطة .

بداية قالت بحوث شركة “نعيم القابضة” إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” لم ينجح في التماسك أعلى من مستوى المقاومة 17775 نقطة، وتراجع ليغلق أدنى من مستوى الدعم 17350 نقطة .

ولفتت إلي أن البقاء أدنى من ذلك الدعم المذكور سوف يؤدي للتراجع نحو مستوى 16610 نقطة، ونصحت المتعاملين بالإنتقائية خلال الوقت الراهن .

وعلى صعيد آخر قالت وحدة التحليل الفني بشركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن المؤشر الرئيسي كان قد أنهى جلسته الأخيرة أدني مستوى 17300 نقطة، وخلالها كان يحوم حول مستوى وقف حماية الأرباح عند 17300 نقطة .

وأضافت أنهُ في حالة تمكن مستوى 17300 نقطة من إيقاف التراجع من المتوقع حدوث تراجع مرة آخرى إلي 17100 نقطة ثم إلي 16970 نقطة .

وأشارت إلي أنهُ بخصوص أي ارتدادت لأعلى بالمؤشر الرئيسي فمن المتوقع زيارته لمستويات 17575 نقطة ثم 17764 نقطة .

وأوضحت “مباشر لتداول الأوراق المالية”، أن الاستراتيجية الأنسب هي استخدام أي ارتفاعات لتخفيف المراكز المفتوحة والتداول السريع .