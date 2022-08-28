بنوك استثمار تُرجح تحرك «egx30» نحو 10800 نقطة عقب تأكيد مستويات المقاومة الحالية

تتوقع وحدات تحليل فنية ببنوك استثمار محلية، أن تتحرك مؤشرات البورصة المصرية باتجاه صاعد نحو مستوى 10750- 10800 نقطة، حال تمكنها من تأكيد مستوى المقاومة الراهن .

بداية قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” كان قد تمكن بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي لأعلى من مستوى الدعم 10090 نقطة .

ولفتت إلي أن المؤشر اقترب من مقاومة 10370 نقطة، موضحةُ أن تمكنهُ من تجاوز هذا المستوى لأعلى سوف يفتح الباب لمزيد من الصعود والترحك باتجاه مقاومة 10800 نقطة .

وفي سياق متصل قالت وحدة التحليل الفني بشركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن تمكن المؤشر الرئيسي من تجاوز مقاومة 10380 نقطة يدفع به نحو 10500 ثم 10730 نقطة مرة أخرى .

ونصحت متعاملي البورصة بانتظار تأكيد المؤشر للاختراق، قبل البدء في تكوين مراكز شرائية جديدة.

في حين أوضحت “مباشر”، أن المؤشر السبعيني يواجه مقاومة 2235 نقطة، واختراق هذا المستوى لأعلى سيدفع المؤشر نحو 2330 نقطة .

وافتتحت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على أداء متباين وسط اتجاه بيعي للمستثمرين الأجانب.



وانخفض المؤشر الرئيسي egx30 بنسبة 0.47% إلى مستوى 10239نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2218 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقا “egx100” بنسبة 0.22% إلى مستوى 3178 نقطة.