بنوك استثمار تُرجح تحرك «egx30» نحو مستوى 10180 نقطة

رجحت وحدات تحليل فني بنوك استثمار محلية، تحرك مؤشر “egx30” الرئيسي في البورصة المصرية، نحو مستوى 10180 نقطة، مشيرة إلي أنهُ كان قد أنهى تعاملات الأسبوع الماضي على هبوط.

وانتهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضى على هبوط جماعى للمؤشرات، بضغط مبيعات أجنبية وعربية، وتراجعات لرأس المال السوقي.

وانخفض المؤشر الرئيسى “EGX30″ بنحو %1.5 مغلقا عند 9933 نقطة، ومؤشر EGX70ewi %3.33 مسجلا 2192 نقطة، و”EGX100ewi” الأوسع نطاقاً بواقع %3 ليصل إلى 3127 نقطة.

من جانبه، قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي”egx30” قد تراجع إلي مستوى قريب من دعم 9800 نقطة، خلال الجسة الأخيرة من الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن تمكن المؤشر من الارتداد لأعلى من ذلك المستوى سوف يدفع به نحو 10040، بينما على جانب آخر فإن كسره لأسفل سوف يدفع للتراجع نحو مستوى 9450 نقطة، ونصحت المتعاملين خلال الوقت الراهن بالانتقائية.

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن “egx30” لديه حاليًا مستويات مقاومة رئيسية عند 10080 و 10180 نقطة، مشيرةً إلي أنها لا تزال توصي بالاحتفاظ بالمراكز الحالية.