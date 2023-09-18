بنوك استثمار تُرجح تحرك «egx30» في البورصة المصرية نحو 20000 نقطة على المدى القريب

توقعت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية تحرك مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30″، نحو 20000 نقطة على المدى القريب .

بداية قالت بحوث شركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30″، كان قد أغلق تعاملات جلسة أمس على صعود للمرة الثالثة على التوالي .

ولفتت إلي أنهُ يختبر بالوقت الحالي مقاومة 19675 نقطة الهامة، موضحة أن مسار المؤشر ما زال صاعدًا وبالتالي فإن التمكن من تخطي تلك المقاومة سوف يدفع لمزيد من الارتفاع نحو 20000 ثم 20600 نقطة .

في سياق متصل، قالت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية” إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30″، كسر مستوى المقاومة السابق عند 19670 نقطة .

واعتبرت أن هذا اختراق ايجابي، موضحةً أنهُ يستهدف 20 ألف نقطة على المدى القريب ، فيما أن الدعم الحالي هو 19450 يليها 19100 نقطة .

و سيطر المسار الصاعد على مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الإثنين، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.15% عند مستوى 19697 نقطة، وصعد مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.42%، عند مستوى 3870 نقطة.



