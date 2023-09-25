بنوك استثمار تُرجح تحرك مؤشر البورصة المصرية الرئيسي نحو 20600

تتوقع وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية تحرك مؤشر البورصة المصرية الرئيسي نحو مستوى 20600 نقطة، وهي تمثل قمة تاريخية جديدة موضحين أن تجاوزها سيدفعهُ نحو مستويات أعلى.

بداية، قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30″، كان قد أغلق تعاملاته أمس على صعود جلسة الثانية على التوالي.

وأوضحت أنهُ يبدو على أداء المؤشر الرئيسي أنهُ في طريقه للمستهدف الأول عند 20600، موضحةً أن تمكنهُ من تجاوز هذا المستوى سوف يعوزز من فرصه للصعود باتجاه مستوى 21000 نقطة.

ونصحت المتعاملين بالانتقائية خلال الوقت الحالي، خلال تعاملاتهم على الأسهم بشكل عام.

وفي سياق متصل قالت وحدة التحليل الفني بشركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، إن المؤشر الرئيسي تمكن من كسر مستوى المقاومة السابق الثانوي عند 20300 نقطة لأعى.

وأوضحت أن هذا يدفعهُ لمواصلة التحرك بشكل صاعد حتى مستوى 20600 ثم 21000 نقطة، معتبرة أن هذه نظرة إيجابية.

وكسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 25-9-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.34%، عند مستوى 20282 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.19%، عند مستوى 3835 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.33% عند 5699 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 175 سهما، ارتفع منهم 34 سهما، فيما تراجع 12 سهما، واستقر 129 سهما دون تغيير.