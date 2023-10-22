بنوك استثمار تُرجح تحرك البورصة المصرية نحو 21500 اليوم

تتوقع وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية تحرك مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” في موجة تصحيح عادية تدفعهُ نحو 21500 ثم 21000 نقطة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد أنهت تعاملات يوم الخميس الماضي 19-5-2023، على تباين، بخسائر سوقية نحو 31 مليار جنيه، بعد أن تحول مؤشرها الرئيسي للمسار الهابط.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 2.26%، ليغلق عند مستوى 21616 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.1%، عند مستوى 3919 نقطة.

وقالت وحدة التحليل الفني لشركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، إن التراجع الذي شهدته البورصة المصرية بجلسة الخميس الماضي، طبيعي ويعتبر حركة تصحيح عادية عقب الصعود المتتالي خلال الجلسات الماضية .

وتوقعت أن يستكمل المؤشر الرئيسي حركة التصحيح، على أن يتجه نحو 21500 ثم 21000 نقطة .

ونوهت بأن الاتجاه الصاعد قصير المدى لا يزال صاعد طالما ظل المؤشر الرئيسي أعلى منطقة الدعم الهامة يتجه نحو، مؤكدة أيضًا بأن المستهدف بين 23800 و 24000 نقطة لا يزال قائم أيضًا .

وقالت وحدة التحليل الفني لشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر “egx30” يتجه نحو 21500 نقطة، وذلك في إطار حركة تصحيح محتملة.

