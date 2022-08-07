بنوك استثمار تُرجح تحركا صاعدا للبورصة المصرية حتى 11170 نقطة

تتوقع وحدات فنية فى بنوك استثمار محلية، تحركات صاعدة للبورصة المصرية الفترة الراهنة، حتى مستوى 11170 نقطة، وذلك في إطار الإغلاق المتفائل بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي .

وافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على صعود ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، حتى أول ساعة من التداولات.

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي أغلق جلسة الخميس الماضي، على 10000 نقطة.

ولفتت إلي أن تمكن السوق من التماسك أعلى هذا المستوى سوف يفتح الباب للتحرك لأعلى باتجاه مستوى 10300 ثم مستوى 10600 نقطة .

وقالت شركة “مباشر لتداول الأوراق المالية” إن مؤشر البورصة المصرية كان قد تجاوز الأسبوع الماضي على قفزة قوية بعد فترة تجميع بسيطة وزيادة ملحوظة في سعر الصرف، إذ ارتفع المؤشر بمقدار 500 نقطة وسط أحجام تداول استثنائية .

ولفتت إلي أن تجاوز المؤشر حاجز الـ10 آلاف نقطة، ويتجه إلي مستويات مقاومة رئيسية عند 10200 ثم 10340 نقطة، موضحةً أن ذلك ممكن أن يؤدي لاستمرار الارتفاع حتى 11170 نقطة .

وقالت وحدة التحليل الفني فى شركة مباشر للأوراق المالية، إن النظرة تحولت إلي ايجابية على المدى القصير، فيما ألمحت إلي أن مستوى حماية حماية الأرباح الحالي 9800 نقطة .

وأضافت أن سهم “فوري للمدفوعات الإلكترونية” وسهم “إي فاينانس للاستثمارات المالية”، شهدا تقدمًا قويًا مما مهد الطريق لفرص قصيرة إلي متوسطة المدى .