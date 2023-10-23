بنوك استثمار تُرجح استمرار صعود البورصة المصرية نحو 24000 نقطة

رجحت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية استمرار تحرك البورصة المصرية بشكل صاعد وصولاً حتى مستوى 24000 نقطة، استكمالاً لأداء أمس الأحد الإيجابي.

بداية قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي قد ارتد لأعلى مستوى الدعم 21650 نقطة بجلسة أمس الأحد على غير المتوقع.

وأوضحت أن التمكن من تخطي مستوى الدعم الثاني 22425 نقطة، خلال الوقت الراهن، سوف يفتح الباب لمزيد من الصعود عند 22900 نقطة .

وقالت “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، إن تمكن المؤشر الرئيسي من كسر مستوى المقاومة الثانوي 22500 نقطة ستدفعهُ نحو 23800 و 24000 نقطة.

ونصحت المستثمر قريب الأجل بالتركيز وملاحظة منطقة الدعم الهام عند 21600 نقطة ويعتبره بمثابة مستوى حماية أرباح أو وقف خسارة.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات أمس الأحد 22-10-2023، في أولى جلسات الأسبوع الجاري، على ارتفاع جماعي قوي، بمكاسب سوقية نحو 35 مليار جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 2.37%، ليغلق عند مستوى 22128 نقطة.

وقفز مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 3.68%، عند مستوى 4063 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 3.51%، عند 6154 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التداولات على الأسهم 2.6. مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 204 أسهم، ارتفع منهم 135 سهما، وتراجع 24 سهما، فيما استقر 45 سهما دون تغيير.



