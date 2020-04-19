بنوك استثمار تُبرز أسباب تراجع ربحية بنك «قطر الوطني» الربع الأول من 2020

تراجعت ربحية بنك “قطر الأهلى الوطني” بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، لتسجل 1.8 مليار جنيه مقارنة بـ2.02 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت بنوك استثمار محلية هبوط ربحية البنك لعدة عوامل، على رأسها زيادة مخصصات خسائر القروض وزيادة المصروفات التشغيلية، وعلى الرغم من ذلك جاءت التوصيات بزيادة الوزن النسبي للسهم بالبورصة المصرية.

مباشر: 3 عوامل وراء تراجعات الربحية

بداية أرجعت بحوث شركة مباشر تراجع ربحية بنك “قطر الأهلى الوطني” لـ3 عوامل، تمثلت في أولاً، زيادة مخصصات خسائر القروض بمقدار 7 أضعاف حيث بلغت 489 مليون جنيه في الربع الأول 2020 بالمقارنة مع 66 في الربع الأول 2019.

وأوضحت “مباشر” عبر تقرير بحثي لها حصلت “المال”على نسخة منهُ، أن العامل الثاني تمثل في زيادة المصروفات التشغيلية بنسبة 21% حيث بلغت 1200 مليون جنيه في الربع الاول 2020 بالمقارنة مع 996 مليون في الربع الأول 2019.

فيما تمثل العامل الثالث في زيادة مصروفات الضريبة بنسبة 27% التي بلغت 831 مليون جنيه في الربع الأول 2020 بالمقارنة مع 656 مليون جنيه في الربع الاول 2019، كما ارتفع معدل الضريبة الفعلي من 24% في الربع الأول 2019 إلى 31% في الربع الأول 2020.

وأوضحت “مباشر” أنهُ بتلك الفترة فقد تمكن البنك من زيادة صافي الدخل من الفائدة بنسبة 20% حيث بلغ 3848 مليون جنيه في الربع الأول 2020 بالمقارنة مع 3214 مليون جنيه في الأول 2019، هذا إلي زيادة صافي الدخل من غير الفائدة بنسبة 3%.

وأشارت “مباشر”، إن إجمالي القروض إلى العملاء بنما واقع 2.4% ليبلغ 164.85 مليار جنيه في الربع الأول 2020 بالمقارنة مع 160.98 مليار جنيه في نهاية 2019، بينما ارتفعت ودائع العملاء بواقع 3.7% ليبلغ 215.85 مليار جنيه في الربع الأول 2020 بالمقارنة مع 208.12 مليار جنيه في نهاية 2019.

وتابعت: أن معدل القروض غير المنتظمة استقر عند 2.7% في كل من الربع الأول 2020 ونهاية 2019. وصل معدل تغطية القروض غير المنتظمة إلى 171% بنهاية الربع الأول 2020 بالمقارنة مع 163% بنهاية 2019.

فاروس توصي بزيادة الوزن النسبي للسهم

وعلى صعيد آخر، توقعت بحوث “فاروس”، أن ترتفع مخصصات البنك في الفترة المقبلة نظرًا للتراجع المحتمل في جودة الأصول نتيجة جائحة كورونا.

وأشارت في تقرير بحثي لها، أن بنك قطر الوطني الأهلي من البنوك القليلة التي تمكنت من تخطي النسبة المستهدفة التي وضعها المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث خصصت 20% من إجمالي القروض لصالح هذا القطاع.

وسجلت محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المذكورة 22.75% من إجمالي محفظة قروض البنك.

وعلى الرغم من تراجعات الربحية خلال الفترة المذكورة إلا أن “فاروس” أبقت في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، على توصيتها بزيادة الوزن النسبي للسهم وحددت قيمتهُ العادلة عند 60 جنيها، موضحةً أن زيادة نسبة الأسهم حرة التداول قد ترفع من قيمة السهم.