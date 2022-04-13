توصيات إيجابية وتوقعات متفائلة تضمنتها التقارير البحثية لبنوك استثمار «الأهلى فاروس» و«بلتون» و«النعيم» فى تغطيتها لمجموعة «طلعت مصطفى» العقارية، إذ أجمعوا على أن سعر السهم أعلى من قيمته المتداول بها حاليًا فى السوق والبالغة 8.29 جنيه.

وتضمنت توقعات بحوث بنوك الاستثمار تأثر قطاع الفنادق بشركة طلعت مصطفى بالحرب الروسية الأوكرانية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى قفزة متوقعة فى إيرادات التجزئة خلال عام 2022 .

وحققت مجموعة «طلعت مصطفى» مبيعات قياسية خلال الربع الأخير من2021 مدعومة بمبيعات مشروع «نور» وتحسن قطاع السياحة، رغم ذلك جاءت صافى الأرباح دون المتوقع طبقا لمذكرات بحثية أعدتها شركات «الأهلى فاروس» و«بلتون» و«النعيم».

وأوصت المذكرات البحثية بشراء سهم «طلعت مصطفى» والذى يحمل فرصًا مدعومة بمحفظة أراضى وتدفقات نقدية من عدة مشروعات .

ورغم تراجع أرباح «طلعت مصطفى» خلال الربع الأخير من 2021 فإن صافى أرباح العام بالكامل بلغ نحو 1.3 مليار جنيه ، بارتفاع %58.6 على أساس سنوى .

«الأهلى فاروس»: 24 مليار جنيه مبيعات مستهدفة فى 2022

وأوصت مذكرة بحثية صادرة عن شركة «الأهلى فاروس» بزيادة الوزن النسبي لسهم طلعت مصطفي، محددة قيمة عادلة للسهم بـ16.66 جنيه.

وقالت «الأهلى فاروس» إنه من المتوقع أن تشهد إيرادات التجزئة بمجموعة “طلعت مصطفى” قفزة خلال السنة المالية 2022 مع بدء تشغيل المزيد من مساحات «Open Air Mall».

واستكملت أن مجموعة «طلعت مصطفى» تستهدف مبيعات خلال عام 2022 بحوالى 24 مليار جنيه، وهو ما يتماشى مع توقعات بحوث «الأهلى فاروس» والبالغة 24.4 مليار جنيه، مما يعزز تقييم السهم عند 16.66 جنيه.

وأوضحت بحوث شركة الأهلى فاروس، أن مجموعة طلعت مصطفى تمكنت من تسجيل مبيعات قياسية فى عام 2021، بقيمة 32.4 مليار جنيه ، بزيادة 94.8٪ على أساس سنوى .

وقالت “الأهلى فاروس” إن النمو فى مبيعات طلعت مصطفى خلال عام 2021 جاء بدعم من إطلاق “مشروع نور” فى الربع الثانى من العام الماضي، لتسجل المجموعة مبيعات بقيمة 4.9 مليار جنيه، بارتفاع 7.8٪ على أساس سنوى وبانخفاض 25.2٪ على أساس ربع سنوي.

وأشارت إلى أن إيرادات الربع الرابع من 2021 بلغت 4 مليارات جنيه ، بزيادة %9.5 على أساس سنوى وبانخفاض %30.7 على أساس ربع سنوى ، مما رفع إيرادات العام تصل إلى 15.3 مليار جنيه ، بزيادة %8.9 على أساس سنوى ، مدعومة بنمو حقيقى بنسبة %2.5 على أساس سنوى فى إيرادات القطاع العقارى بقيمة 12.1 مليار جنيه، فضلا عن نمو إيرادات الفنادق بنسبة %104.2 على أساس سنوى إلى 1.3 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى الربح فى الربع الرابع من عام 2021 نحو 1.3 مليار جنيه ، بارتفاع %58.6 على أساس سنوى وبانخفاض %33.1 على أساس ربع سنوي، مما أدى إلى تحقيق إجمالى أرباح للربع الرابع من عام 2021 بنسبة %31.2 ورفع إجمالى أرباح السنة المالية إلى 5 مليارات جنيه ، بزيادة %21.4 على أساس سنوي.

وأشار تقرير “الأهلى فاروس” إلى انخفاض صافى ربح الربع الرابع من 2021 بنسبة %38.9 على أساس سنوى و %92.4 على أساس ربع سنوى ليصل إلى 62.9 مليون جنيه نتيجة تخفيض قيمة الشهرة، مما أدى إلى ضغط صافى أرباح الربع الرابع من عام 21 20 بنسبة %1.6 ورفع صافى ربح السنة المالية 21 20 إلى 1.8 مليار جنيه بزيادة. %5.4 سنويًا.

«بلتون»: نمو قياسى فى «التعاقدية» فى 2021

على صعيد متصل، وضعت بحوث بنك الاستثمار «بلتون» سعرا تحت المراجعة لسهم طلعت مصطفى عند 8.86 جنيه .

وتطرقت مذكرة بحثية لشركة بلتون إلى تراجع صافى أرباح طلعت مصطفى فى الربع الأخير من 2021 إلى 80 مليون جنيه، بانخفاض 21٪ على أساس سنوى و %91 على أساس ربع سنوى وذلك رغم إجمالى الربح .

واستكملت «بلتون» فى تقريرها، أن إجمالى الربح بلغ خلال الربع الأخير من 2021 نحو 1.26 مليار، بنسبة نمو %59 على أساس سنوى وبتراجع %33 على أساس ربع سنوى .

ونوهت إلى أن تراجع صافى الأرباح خلال الربع الأخير من العام الماضى جاء رغم نمو الإيرادات إلى 4 مليارات جنيه خلال ذلك الربع ، بزيادة %9 على أساس سنوى ولكن بانخفاض %31 على أساس ربع سنوي، مما رفع إيرادات السنة المالية 2021 إلى 15.3 مليار جنيه، بزيادة %9 على أساس سنوي.

وقالت إن الإيرادات العقارية ساهمت بنصيب الأسد فى إجمالى إيرادات طلعت مصطفى إذ بلغ إيرادات القطاع العقارى 12.1 مليار جنيه بما يمثل %79 إجمالى إيرادات المجموعة ، إلا أنه يعد نموا متواضعا بنسبة 2٪ على أساس سنوي.

وارتفعت إيرادات قطاع الضيافة بنسبة %104 على أساس سنوى لتصل إلى 1.27 مليار جنيه خلال 2021 ، على خلفية قفزة معدلات الإشغال إلى %53.1 مقابل %26.8 فى عام 2020.

ولفتت بلتون إلى أن المبيعات التعاقدية لمجموعة طلعت مصطفى فى الربع الأخير بلغت 4.9 مليار جنيه بزيادة %9 على أساس سنوى ، بانخفاض %23 على أساس ربع سنوي، مما أدى إلى ارتفاع المبيعات التعاقدية فى 2021 إلى 32.4 مليار جنيه ، وهو ماوصفته بلتون بالمستوى القياسى حيث يمثل نموًا بنسبة %95 على أساس سنوي.

وقالت بلتون إن نمو المبيعات التعاقدية جاء مدفوعًا بشكل أساسى بإطلاق مشروع نور، والذى سجل مبيعات بقيمة 18.5 مليار جنيه فى السنة المالية 2021 مما ساهم بنسبة %57 فى المبيعات التعاقدية لمجموعة طلعت مصطفى للسنة الكاملة.

وأشارت بلتون إلى ارتفاع صافى الربح لعام 2021 بالكامل بنحو %8 ليسجل 1.78 مليار جنيه .

النعيم : توقعات بعدم حدوث مفاجآت فى الربع الأول

وقالت شركة النعيم إن نتائج أعمال طلعت مصطفى فى الربع الأخير من 2021 – تتماشى بشكل عام مع تقديراتها السابقة – متوقعة، عدم حدوث مفاجآت كبيرة فى الربع الأول من العام الجاري.

وأوضحت النعيم أن ارتفاع أرباح طلعت مصطفى إلى 4 مليارات جنيه فى الربع الأخير من 2021 ، بنسبة 9.5٪ على أساس سنوي، وانخفاضها بنسبة %30.7 على أساس ربع سنوى ، يتماشى تقريبًا مع تقديرات النعيم السابقة والبالغة 3.9 مليار جنيه، فيما جاءت المبيعات الجديدة بقيمة 4.86 مليار جنيه، متجاوزة تقديراتنا البالغة 3.8 مليار.

واستدركت أن تراجع صافى الربح إلى 80 مليون جنيه، بانخفاض %21 على أساس سنوى و %91 ربع سنويًا ، يعود إلى تخفيض قيمة الشهرة بـ438 مليونا.

وتوقعت النعيم ارتفاع مبيعات طلعت مصطفي بشكل هامشى فى الربع الأول من عام 2022 محددة السعر العادل للسهم عند 10.56 جنيه للسهم مع التوصية بشراء السهم.

وأشارت إلى ارتفاع مبيعات طلعت مصطفى فى الربع الأخير من 2021 بنسبة %9.5 على أساس سنوي، وتراجعها بنحو 30.7٪ على أساس ربع سنوى إلى لتصل إلى 4 مليارات جنيه – بما يتماشى مع تقديراتنا البالغة 3.9 مليار.

ونوهت النعيم إلى أن طلعت مصطفى حققت إجمالى مبيعات خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغ 4.86 مليار جنيه، بارتفاع %8 على أساس سنوى وانخفاض %25.2 على أساس ربع سنوي، مما يتجاوز تقديراتنا البالغة 3.8 مليار .

واستكملت أن حجم الأعمال المتراكمة للشركة بلغ 63 مليار جنيه ، بعد تحقيق نمو بنسبة %24 على أساس سنوي، وثابت على أساس ربع سنوي) وهو أعلى معدل بين أقرانه ، مما يوفر أداءً قويًا و رؤية جيدة للإيرادات على المدى المتوسط، وخاصة مع تحقيق مبيعات قوية بإجمالى 32.4 مليار جنيه خلال 2021 بأكمله ، بدعم من إطلاق مشروع نور والذى استأثر بـ18.6 مليار جنيه من المبيعات.

ولفتت إلى تحسن قطاع الفنادق مع رفع قيود السفر بالإضافة إلى سماح الحكومة للفنادق بالعمل بكامل طاقتها بدءا من أكتوبر 2021 ما ساهم فى ارتفاع معدلات إشغال الفنادق إلى %53.1 عام 2021 مقابل %26.8 عام 2020.

ونوهت إلى أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، تؤثر سلبا على أداء قطاع الضيافة، خاصة و أن الشركة لديها أربعة فنادق عاملة (شرم الشيخ ، سان ستيفانو ، نايل بلازا ، وكمبينيسكى مع وجود 200 غرفة فقط من إجمالى 875 غرفة فى شرم الشيخ).

وأشارت “النعيم” إلى تحسن مبيعات طلعت مصطفى بشكل هامشى ، بدعم من الزخم فى مدينة “نور” إذ بلغت فى الأخير من العام الماضى 550 مليون جنيه بما يعادل %11 من إجمالى المبيعات ربع السنوية.

ونوهت إلى ارتفاع صافى ديون الشركة متضمنة التزامات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى 10.48 مليار جنيه اعتبارًا من الربع الرابع من 2021 مقابل 10 مليارات فى الربع الثالث من العام نفسه.

وأوصت “النعيم” بشراء سهم طلعت مصطفى محددة سعر السهم عند 10.56 جنيه، مستندة إلى فرص استخدام نموذج لتطوير الأراضى مدته 15 عامًا وجدول أقساط من 10 إلى 13 عامًا لتقييم الشركة مما يدعم الوصول إلى القيمة العادلة 10.56 جنيه للسهم.

وقالت إن اسم العلامة التجارية القوية لمجموعة طلعت مصطفى وامتلاكها مخزون أراض كبير بمساحة 17 مليون متر مربع تقريبًا لم يتم إطلاقه بعد ، يضمن رؤية المبيعات من 10 – 16 سنة.

وأوضحت أن إطلاق مدينة “نور” يعد عاملاً مساعدًا لمزيد من المبيعات الجديدة والإيرادات والأرباح فى المستقبل، بالإضافة إلى مخزون الأراضى المملوكة للشركة بالكامل فى مدينتى والرحاب (أى مدفوعة بالكامل ، ولا تحمل أى أموال إضافية) ، مما سيفتح المزيد من السيولة للشركة فى المستقبل من خلال الانخراط فى مبيعات الأراضى والمزيد من المبيعات وصفقات الإدارة.

وحددت “النعيم” بعض المخاطر التى تواجه مجموعة طلعت مصطفى ومنها المنافسة الشديدة فى شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة والتى تتركز بها جميع المشروعات السكنية، فضلا عن تكلفة البناء الضخمة المطلوبة من الشركة لتطوير مشروع “نور” الذى تم إطلاقه مؤخرًا على مساحة تزيد عن 21 مليون متر مربع والتى تقدر بنحو 500 مليار جنيه ما سيضغط على الميزانية العمومية.

ويبلغ رأسمال «طلعت مصطفى» نحو 2.063 مليار جنيه موزع على 20.635 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بنحو %43.16 لشركة TMG للاستثمار العقارى والسياحى ومجموعاتها المرتبطة، و شركة الاسكندرية للإنشاءات بنسبة %8.03 وشركة Rimco E G بنسبة %7.18 والباقى أسهم تداول حر بالبورصة.

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