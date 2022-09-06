بنوك استثمار توصي بشراء سهم مستشفى كليوباترا

أوصت وحدات بحوث في بنوك استثمار محلية بشراء سهم مستشفى كليوباترا، مع تقدير القيمة العادلة له في نطاق ما يقارب الـ7 و7.5 جنيه.

قال هشام حمدي، محلل مالي ببنك استثمار النعيم، إن القيمة العادلة لسهم كليوباترا تقدر بـ6.96 جنيه، مع توصية بالشراء.

وتوقَّع أن تسجل “كليوباترا” إيرادات 2.5 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، وصافى أرباح 350 مليونًا، مُرجحًا أن يشهد نشاط المجموعة أداءً أفضل في الربعين الثالث والرابع من العام.

وكشفت نتائج أعمال “كليوباترا”، فى النصف الأول من العام الحالى، عن تراجع طفيف فى الإيرادات بنحو 3% لتسجل 1.24 مليار جنيه،

مقارنة مع 1.27 مليار للفترة المناظرة من 2021، وارتفاع تكاليف النشاط بواقع 4% إلى 827 مليونًا، مقابل 796 مليونًا، كما تراجع مجمل الربح بنسبة 14% إلى 414 مليونًا، مقابل 480 مليونًا لفترة المقارنة.

وقدَّرت “بحوث مباشر” القيمة العادلة لسهم كليوباترا بقيمة 7.5 جنيه، لافتة إلى أنه أحد أفضل الأسهم للشراء فى السوق المصرية.

وقالت “بحوث مباشر” إن صافى أرباح مالكي الشركة الأم سجل 68 مليون جنيه في الربع الثاني من العام الحالي بتراجع 24%، مقارنة مع الفترة المماثلة من 2021.

ويعود هذا الانخفاض في صافى الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي الربح بنسبة 20%؛ على خلفية انخفاض الإيرادات.

وأجمعت وحدات البحوث على أن انحسار فيروس كورونا بشكل كبير، والهبوط الحاد بأعداد الحالات، وما ترتَّب عليه من تراجع للطلب، كان المساهم الأكبر في التراجع الذى سجلته النتائج المالية للمجموعة خلال الفترة المذكورة.

وأرجع حمدي انخفاض ربحية “كليوباترا” في الربع الثاني إلى تراجع أرباح مستشفيات “الكاتب” و”كوينز”، وارتفاع تكاليف مستلزمات النشاط.

كانت “كليوباترا” تعتمد “الكاتب” و”كوينز” كمستشفيات عزل لحالات فيروس كورونا، ومع انحسار الفيروس والهبوط الحاد فى الحالات تم تحويل “الكاتب” إلى مركز للعمليات الجراحية، بينما تم إغلاق مستشفى “كوينز” لإجراء عمليات تطوير بها.

وقال حمدي إنه في حال استبعاد مستشفى “كوينز” و”الكاتب” من إيرادات الشركة، سوف تشهد المجموعة زيادة في إيرادات الربع الثاني بنسبة 6%.

وسجلت إيرادات مستشفى “الكاتب” صافى خسارة 14 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع صافى ربح 13.87 مليون للفترة المماثلة من العام الماضي،

فيما حققت مستشفى “كوينز” صافى أرباح 6.2 مليون فى النصف الأول من 2022 نظير 30 مليونًا للفترة المناظرة من 2021.