بورصة وشركات

بنوك استثمار توصي بالشراء وزيادة الوزن النسبي لسهم «موبكو»

نمو صافي أرباح الشركة إلى 1.1 مليار جنيه
منى عبدالباري 1:24 م, الأحد, 30 أغسطس 20 1:24 م, الأحد, 30 أغسطس 20

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أوصت بنوك استثمار بزيادة الوزن النسبي لسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” وشراءه، في ظل تحقيق الشركة نموا في أرباحها بالنصف الأول من العام الحالي.

وأكد بنك استثمار فاروس على تقديراته للسعر المستهدف سابقا لسهم موبكو عند 65.50 جنيه، وتوصيته بزيادة الوزن النسبي.

وفي المقابل أوصى بنك استثمار النعيم بشراء السهم، مقدرا السعر المستهدف له عند 86.2 جنيه.

نمو صافي أرباح الشركة إلى 1.1 مليار جنيه

وحققت موبكو صافي أرباحا مجمعة بقيمة 1.1 مليار جنيه، النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 937 مليون الفترة المناظرة من العام الماضي.

وقالت موبكو إن نمو أرباحها يرجع بشكل أساسي إلى نقص المصروفات التمويلية عن الفترة بمبلغ 434 مليون جنيه، وزيادة الإيرادات التمويلية بقيمة 19.6 مليون جنيه، ونقص ضريبة الدخل بمبلغ 186 مليون جنيه.

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بقلم منى عبدالباري

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