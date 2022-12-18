بنوك استثمار: تمكن «EGX30» من تخطي 15580 نقطة يدفعه نحو مستويات أعلى

قالت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية إن تمكن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “EGX30” من تخطي مستوى 15580 نقطة، سيدفعه نحو مستويات أعلى حتى 16570 نقطة.

من جهتها، قالت بحوث شركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “EGX30” ما زال يختبر نطاق المقاومة 14800-15320 نقطة .

وأشارت إلي أن تمكن المؤشر من تجاوز المستوى الأخير 15350 نقطة، سوف يفتح له باب الصعود باتجاه مستوى 16000 ثم 16570 نقطة، ونصحت المتعاملين بالانتقائية .

من جانبه، قالت وحدة التحليل الفني بشركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إلي أن المؤشر الرئيسي يحاول على الأرجح اختبار مستوى 15580 نقطة مرة أخرى .

وأوصت المتعاملين أن يعتبروا مستوى 15000 نقطة وقف خسارة متتالية و14200 نقطة بالنسبة لمتوسطي الأجل .

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية بنهاية تعاملات اليوم الأحد، وسط مبيعات للمستثمرين العرب والأجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 2% ليصل إلى 14843 نقطة، و“egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.95% إلى 2836 نقطة، و“egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.11% إلى 4167 نقطة.