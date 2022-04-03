قالت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار، إن تمكن مؤشر البورصة الرئيسي “egx30” من تجاوز منطقة 11330 – 11470 نقطة سيدفعهُ نحو مزيد من الصعود على الأجل القريب.

وأضافت “نعيم” أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي كان قد تمكن خلال جلسة الخميس الماضي، من الإغلاق على تغير طفيف ما مكنهُ من تعويض جزء كبير من خسائره.

ولفتت إلي أن المؤشر يدور حاليًا حول مستوى الدعم 11140 نقطة، موضحةً أن تمكنهُ من تجاوز مستوى 11470 سيدفعهُ نحو مزيد من الصعود عند 11800 نقطة.

بينما على جانب أخر قالت إن كسر مستوى الدعم 11140 نقطة لأسفل سوف يؤدي لمزيد من التراجع نحو 10840 نقطة.

ونصحت “نعيم” متعاملي البورصة بالانتقائية خلال تلك الفترة وأوصت بشراء سهم “أوراسكوم كونستراكشون” بالقرب من 79 جنيها، وحددت مستهدفاتهُ الفترة المقبلة عند 88 و95 جنيها.

وقالت وحدة التحليل الفني لدي “مباشر” إن السوق يحاول الارتداد لأعلى نحو مستوى 11330، موضحًا أن التمكن من تجاوز هذا المستوى لأعلى سيدفع نحو 11500 نقطة.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على تراجعات قوية للمؤشرات، بعدما تراجع مؤشر السوق الرئيسية” EGX30 “بنسبة 4%، مغلقًا عند 11238 نقطة.

وتراجع مؤشر “EGX70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.2%، مغلقًا عند 1910 نقاط، و”EGX100 ” الأوسع نطاقًا، بنسبة مماثلة لنظيره السبعيني، مغلقًا عند 2894 نقطة.