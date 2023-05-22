بنوك استثمار تقدر القيمة العادلة لسهم «التجاري الدولي» بين 59 و69 جنيها

قدرت بنوك استثمار محلية القيمة العادلة لسهم البنك التجاري الدولي بمستويات تتراوح بين 59.4 جنيه، و69 جنيها، وسط توصيات متباينة بين محايدة، وزيادة الوزن النسبي.

وأبقت بحوث الأهلي – فاروس لتداول الأوراق المالية على توصيتها بزيادة الوزن النسبي للسهم في محفظة الاستثمار عند قيمة عادلة 69 جنيها.

وقالت إن السهم يتداول حاليا عند مضاعف ربحية 8.3 مرة ومضاعف قيمة دفترية 1.8 مرة لعام 2023، وذلك بناء على توقعات الأرباح بعد خصم حقوق الأقلية والمخصصات.

وفي المقابل قامت بحوث بنك استثمار برايم بزيادة السعر المستهدف للسهم خلال 12 شهرا بنسبة 9% إلى مستوى 59.4 جنيه، رغم تخفيضها التصنيف إلى محايد مع مخاطرة متوسطة.

ولفتت إلى أن زيادة سعر السهم جاءت بناءً على متوسط مضاعف الربحية التاريخي مساوٍ لـ 8.5 ضعف توقعاتنا أرباحها 2023، مما يعطي احتمالاً للصعود بنسبة 15%، وهو أقل من تكلفة حقوق الملكية للبنك.

وطرحت برايم محفزات رئيسية للبنك تشمل إقراض مؤسسات أعلى من المتوقع مع تحسن الظروف الاقتصادية، ونمو أرباح أعلى من المتوقع، لافتة إلى أن البنك يواجه مخاطر رئيسية تشمل استمرار المنافسة من البنوك المملوكة للدولة والتي تؤثر على قاعدة الودائع، بجانب تدهور جودة الأصول.