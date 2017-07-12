بنوك استثمار تعيد تقييم أسهم القطاع المصرفي بعد رفع الفائدة

مصطفى طلعت:اتجهت وحدات الأبحاث فى بنوك استثمار عاملة فى السوق المحلية، لإعادة تقيم أسهم القطاع البنكى، فى أعقاب صدور قرار البنك المركزى، برفع أسعار الفائدة، الذى يصب إيجاباً فى صالح البنوك المحلية.وأكد محللون فى القطاع البنكى، أن أسهم قطاع المقيدة يعد أكبر المستفيدين من قرار المركزي، ما دفعهم لإ

مصطفى طلعت: اتجهت وحدات الأبحاث فى بنوك استثمار عاملة فى

السوق المحلية، لإعادة تقيم أسهم القطاع البنكى، فى أعقاب صدور قرار البنك

المركزى، برفع أسعار الفائدة، الذى يصب إيجاباً فى صالح البنوك المحلية. وأكد

محللون فى القطاع البنكى، أن أسهم قطاع المقيدة يعد أكبر المستفيدين من

قرار المركزي، ما دفعهم لإعادة تقييم الأسهم، ومستهدفات الأرباح المنتظرة

خلال العام الحالى، نتيجة ارتفاع العائد على أذون الخزانة، التى تحتل

النسبة الأكبر من استثمارات البنوك. وتوقع محللون انتعاشة فى أداء

وحركة الأسهم المدرجة بالقطاع، بعد القرار مع ارتفاع العائد المحقق فى

الاستثمار بأدوات الدين الحكومية، كالسندات، وأذون الخزانة، كما رفعوا

مستهدفات الأسهم فى التقييمات الأخيرة. وبنهاية تعاملات الثلاثاء،

أغلق سهم البنك التجارى الدولى (مصر) مرتفعا %2.29، عند مستوى 85.34 جنيه،

كما إرتفع سهم بنك كريدى اجريكول مصر بنسبة %4.40، إلى مستوى 48.63 جنيه،

وإمتد الإرتفاع إلى سهم بنك الاتحاد الوطنى – مصر بنسبة %3.22 إلى 7.05

جنيه. وبالمثل إرتفع سهم بنك قناة السويس بنسبة %0.58 ليسجل مستوى

10.36 جنيه، وإرتفع سهم بنك التعمير والإسكان %0.37 إلى 51.78 جنيه، وصعد

سهم بنك فيصل الإسلامى بنسبة 1.71 إلى مستوى 19.05 جنيه. ففى

البداية، قالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث بشركة “فاروس” القابضة

للاستثمارات المالية، إن هامش صافى الفائدة ارتفع بشكل ملحوظ منذ إعلان

تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، نتيجة الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية

كالسندات وأذون الخزانة. وأشارت إلى أن القروض التى تقدمها البنوك

فى الوقت الحالى تركز على تمويل رأس المال العامل للشركات، وليس بغرض تمويل

التوسعات المستقبلية، كما أن زيادة أسعار الفائدة والتعويم رفع نسبة

التعثر لدى الشركات، وبالتالى من المتوقع أن ترتفع القروض غير العاملة خلال

الفترة المقبلة. وتوقعت انخفاض تدريجى فى معدلات الفائدة خلال

النصف الثانى من العام المالى 2017 / 2018، ما يتسبب فى تراجع هامش صافى

الفائدة تدريجيا بداية 2019 من القمة التى كان شهدها خلال 2017، ومن

المتوقع أن يشهد الدخل دون فائدة زيادات عقب أعوام من الاستقرار بسبب

انتعاش الرسوم والعمولات. ووفقا لآخر تقييمات فاروس، تحددت

القيمة العادلة للبنك التجارى الدولى عند 86.83 جنيه، على أن يستطيع البنك

تحقيق نموًا فى صافى الأرباح بنسبة %25 سنويا، مدفوعا بمرونة صافى هامش

الفائدة، وارتفاع الدخل دون فائدة، رغم ارتفاع المخصصات، ورأت أن السهم

يتداول حالياً على مضاعفات ربحية، 13.6 مرة ومضاعف قيمة دفترية 3.4مرة، وهى

مضاعفات برغم ارتفاعها مدعومة بالأداء المالى للبنك. وحددت فاروس

القيمة العادلة لسهم كريدى أجريكول عند 44.73 جنيه، وبدأ السهم فى التحول

الملحوظ فى الربحية والنمو منذ 2014، وارتفع نمو وربحية البنك ليلحق ببنوك

القطاع الخاص، وترى فاروس أن السهم يتداول على مضاعفات ربحية جيدة عند 8.5

مرة، ومضاعف قيمة دفترية 2.6 مرة، وهى مضاعفات أكثر جاذبية عند النظر إلى

نمو صافى الإيرادات والعائد على متوسط حقوق المساهمين. وفى السياق

ذاته، أكد طاهر سيف، محلل قطاع البنوك بشركة “برايم”القابضة للاستثمارات

المالية، أن قرار رفع أسعار الفائدة يدفع أسهم القطاع إلى الأداء بشكل جيد

لتحسن ربحية قطاع البنوك عبر الاستثمار فى أذون الخزانة والسندات بعوائد

تصل إلى %20. وتوقع “طاهر” أن ترفع البنوك أسعار الفائدة على

الودائع الإدخارية قصيرة الأجل، مثل شهادات الإيداع التى يبلغ أجل

استحقاقها 6 أشهر، كذلك حسابات التوفير، موضحاً أن ذلك ينعكس بشكل إيجابى

على نتائج أعمال البنوك المقيدة بالبورصة، لا سيما أن %90 من البنوك لم

تعلن رفع أسعار العائد على شهادات الإيداع. وأشار إلى أن القروض

طويلة الأجل المخصصة لتمويل المشروعات التوسعية تنخفض حتى النصف الأول من

2018، لحين تخفيض أسعار الفائدة، واستقرار سعر الصرف، بخلال القروض قصيرة

الأجل المخصصة لتمويل رأس المال العامل، التى من المتوقع أن تستقر معدلاتها

الفترة الحالية. وأوضح أن برايم رفعت القيم العادلة لأسهم القطاع

بعد قفزة أسعار الفائدة الأخيرة، لتصعد القيمة العادلة لسهم البنك التجارى

الدولى إلى 93.87 جنيه، فيما يتداول السهم حاليا بين مستوى 81 و83 جنيهًا،

فيما رفع القيمة العادلة لسهم بنك تنمية الصادرات إلى 16.64جنيه، ويتداول

السهم عند مستوى 14 جنيهًا، وحددت القيمة العادلة لسهم بنك البركة مصر

14.24جنيه، ويتداول حاليا عند 13.3جنيه. وعلى صعيد التحليل الفنى،

قال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفنى بشركة “النعيم”، القابضة

للاستثمارات المالية، إن حركة قوية مرتقبة تنتظر أسهم البنوك بعد رفع أسعار

الفائدة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتجه مستثمرين أجانب نحو تسييل

جزءًا من محافظهم الاستثمارية بالجنية المصري، لإعادة ضخها فى شراء أذون

الخزانة والسندات، ما ينعكس على ارتفاع حجم الاحتياطى النقدي. ورسم

“النمر” التحركات المتوقعة لعدد من أسهم القطاع، والبداية من سهم بنك

التعمير والإسكان، وقال إنه صعد لأعلى مستوى له فى 10 أعوام، وتمكن من تخطى

مستوى المقاومة 49.50 جنيه، والمؤشرات الفنية ما زالت إيجابية ولم يظهر

السهم إشارات ضعف حتى الآن، ما يدفع بالسهم صعودا صوب أعلى مستوى تاريخى

له، 56.30 جنيه، وفى نفس السياق نجاح السهم فى تخطى مستوى المقاومة 56.30

جنيه، والثبات أعلى منه يمهد الطريق للمزيد من الصعود صوب مستوى 69 جنيهًا. وأشار

إلى أن سهم بنك تنمية الصادرات صعد لأعلى مستو له فى 9 أعوام، ويحاول

السهم تأكيد كسره لمستوى المقاومة الرئيسية 13.75 جنيه، وإذا نجح السهم فى

الثبات أعلى من 13.75 جنيه، يمهد الطريق للصعود صوب مستوى 18 جنيهًا، ثم 21

جنيهًا. ويرى أن سهم مصرف أبو ظبى الإسلامى تخطى حاجز المقاومة

الرئيسية، 10 جنيهات، ووصل لمستوى 12 جنيهًا، وأصبح مستوى مقاومة الآن،

ومستهدف السهم على المدى القصير، معاودة اختبار مستوى المقاومة 12 جنيهًا،

وبصفة عامة نجاح السهم فى تخطى حاجز الـ 12 جنيهًا، والثبات أعلى منه يفتح

الباب للمزيد من الصعود صوب مستوى 13.5 جنيه ثم مستوى 16.25 جنيه. وأضاف

أن سهم بنك قناة السويس صعد لأعلى مستو له فى 8 أعوام، ويختبر مستوى

المقاومة الرئيسية 11.25جنيه، ونجاح السهم فى الثبات أعلى من 11.25 جنيه،

يؤدى إلى تغير الاتجاه إلى صاعد، ما يمهد الطريق بدوره للصعود صوب مستوى

14.5 جنيه ثم 17 جنيهًا. من ناحية أخرى أشار إلى أن تكلفة إقراض

العملاء عبر آلية الشراء بالهامش، أو ما يسمى “المارجين”، وارتفعت وأصبحت

تتخطى الـ %20، كذلك فرض ضريبة دمغة على التعاملات، ما يرفع من تكلفة

الاستثمار، ويعوق تحقيق مكاسب، وبالتالى تسيطر على المستثمرين حالة من

القلق من (المارجن)، والنتيجة النهائية تراجع أحجام التداول.