بنوك استثمار ترسم تحركات البورصة المصرية على المدى القريب

يُهيمن التباين على رؤى وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية، لتحركات البورصة المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة، في ظل توالي العوامل المؤثرة.

بداية، قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30″، تراجع على مدار الأسابيع الماضية حتى وصل مستوى 15300 نقطة.

وأضافت أن المؤشرات الفنية تُبدي اشارات سلبية، موضحةً أن كسر مستوى 15275 نقطة لأسفل سوف يؤدي لمزيد من التراجع حتى مستوى 14600 نقطة خلال عدة جلسات.

من جانبهُ توقعت وحدة التحليل الفني بشركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن تشهد البورصة المصرية ارتدادة نحو مستويات 15800 ثم 16000 نقطة.

ومن ناحية أخرى، نوهت أنهُ في حالة انخفاض المؤشر إلي ما دون مستوى 15290 نقطة فإن المستهدف التالي سيكون عند 14500 نقطة، ونصحت بعدم بدء فتح المراكز الشرائية جديدة خلال الارتدادات القادمة.

وعلى صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” فأوضحت أنهُ يقترب من مستوى دعم رئيسي حول 2700 نقطة، مرحجة وقوع ارتدادة من ذلك المستوى .

فيما توقعت من ناحية أخرى احتمالية انخفاض أخر للمؤشر نحو مستوى 2550 نقطة، ونصحت بالمتاجرة السريعة مع التطبيق الصارم لاستراتيجية وقف الخسارة إذ لزم الأمر.

وواصلت مؤشرات البورصة المصرية، الأداء المتذبذب حتى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 14-3-2023، ما بين صعود وهبوط.

واتجهت مؤشرات البورصة للمنطقة الحمراء بمنتصف التعاملات، إذ هبط المؤشر الرئيسي EGX30، بنحو 036% ، عند مستوى 15382 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.29%، عند مستوى 2741 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.33% عند 4062 نقطة.