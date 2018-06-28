بنوك استثمار ترجح تثبيت المركزي لأسعار الفائدة.. اليوم

مصطفى طلعتتوقعت وحدات البحوث ببنوك الاستثمار، أن تبقى لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي، في اجتماعها المرتقب، اليوم الخميس، على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها الحالية عند 16.75% للإيداع، و17.75 % للإقراض.وقالت بحوث شركة "سيجما" المالية، إن البنك المركزي مستمر في التوقف عن التوسع في ال

مصطفى طلعت

توقعت وحدات البحوث ببنوك الاستثمار، أن تبقى لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي، في اجتماعها المرتقب، اليوم الخميس، على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها الحالية عند 16.75% للإيداع، و17.75 % للإقراض.

وقالت بحوث شركة “سيجما” المالية، إن البنك المركزي مستمر في التوقف عن التوسع في السياسة النقدية، موضحاً أن أى تخفيض إضافي لسعر الفائدة لن يتحقق قبل الربع الرابع من العام الجاري.

وأشارت “سيجما”، ورقة بحثية، إلى أن توقف عملية التوسع في السياسة النقدية تهدف إلى احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة والناتجة عن ضبط أوضاع المالية العامة.

وتوقعت أن تسجل معدلات التضخم لشهر يونيو 12.8% على أساس سنوي، و2.1٪ على أساس شهري، لتصل في نهاية العام المالي 2018 إلى متوسط معدل تضخم قدره 21.4%، في حين رجح أن تصل النسبة إلى 11.8% في العام المالي المقبل، بما يتماشى مع مستهدفات المركزي للمعدلات البالغة 13%.

وأكدت “سيجما” أن الإبقاء على أسعار الفائدة أمر ضروري لتتبع أثر التحديات العالمية ذات الصلة، بما في ذلك الأوضاع النقدية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين، وتركيا، من شأنها التأثير على استثمار الأجانب في أدوات الدين المصرية.

وفي سياق متصل، رجح بنك الاستثمار “نعيم”، في ورقة بحثية حديثة، الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، موضحاً أن الأسعار الحالية ملائمة لاستيعاب الضغوط التضخمية التي قد تنشأ تدريجياً جراء الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء.

وتوقع أن يبقي المركزي على الوضع كما هو إلى أن ينتهي من تقييم الوضع الكامل حول التضخم، بالآخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار النفط والدولار، مع ونشوء مخاطر محلية تحول حول النظرة المستقبلية للتضخم وفق العوامل الموسمية.

وقال إن صندوق النقد الدولي قد أجل تاريخ اتخاذ قراره بشأن الموافقة على صرف شريحة القرض الرابعة (بقيمة 2 مليار دولار)، حتى 29 يونيو (أي اليوم التالي لاجتماع لجنة السياسة النقدية) بدلاً من 27 يونيو، ما يعد إشارة على مواصلته المراقبة الصارمة للأوضاع، وتأييده لإجراءات الترشيد المالي إلى أن يتم كبح معدل نمو المعروض النقدي والتضخم.

وأشار إلى أن البنك المركزي سيكون حذراً تجاه إمكانية تضاؤل إقبال المستثمرين الأجانب، خاصة في ظل الانخفاض الملحوظ في نسب الاكتتاب (بمعدل تجاوز مرة واحدة)، خلال العطاءات الأخيرة للسندات وأذون الخزانة المصرية.

واستبعدت المذكر حدوث أي تغير في السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي حتى نهاية العام، ومن المرتقب استمرار الضغوط التضخمية الشهرية حتى شهر سبتمبر على الأقل.

واجتمعت لجنة السياسات النقدية 3 مرات منذ يناير الماضى، وخلال أول اجتماعين منتصف فبرير ونهاية مارس، قررت اللجنة خفض الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (كل 100 نقطة تشكل 1% ) قبل أن تشرع فى التثبيت خلال اجتماع منتصف مايو الماضى، ويسجل العائد الحالى نحو 16.75% للإيداع و17.75 % للإقراض.