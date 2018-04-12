بنوك استثمار ترجح الاندماج فى صفقة مدينة نصر – سوديك

■ نعيم: يدعم قدرة الكيان الجديد على طرح مشروعات وتعزيز الحصة السوقية ■ فاروس: طوق نجاة لشركة «السادس من أكتوبر» من ارتفاع أسعار الأراضي منى عبدالبارى - مصطفى طلعت رأت بنوك استثمار محلية، أن التعاون المرتقب بين شركتى مدينة نصر…

■ نعيم: يدعم قدرة الكيان الجديد على طرح مشروعات وتعزيز الحصة السوقية

■ فاروس: طوق نجاة لشركة «السادس من أكتوبر» من ارتفاع أسعار الأراضي

منى عبدالبارى – مصطفى طلعت

رأت بنوك استثمار محلية، أن التعاون المرتقب بين شركتى مدينة نصر للإسكان والتعمير، والسادس من أكتوبر للاستثمار والتنمية «سوديك»، من شأنه أن يضيف ماليًا للشركتين على الأجل القريب والبعيد، وبالمثل على مساهمى الشركة من أصحاب التداول الحر.

وعرض مجلس إدارة شركة مدينة نصر، دراسة فرص التعاون المحتمل مع «سوديك»، عبر الاندماج أو الاستحواذ على الأخيرة، ما رحبت به سوديك فى ضوء القوانين، والقواعد السارية.

وعينت شركة مدينة نصر للإسكان، المجموعة المالية هيرميس القابضة، ومكتب زكى هاشم كمستشارين لها فى الصفقة المحتملة، حين لم تعلن سوديك عن تعيين أى مستشاريين ماليين، أو قانونيين لبحث الأمر، حتى الآن.

أكد أمير بدران، محلل القطاع العقارى ببنك الاستثمار «نعيم»، أن هناك عدة عوامل دفعت مدينة نصر لهذا التقارب، أولها العلامة التجارية التى تحظى بها سوديك، فضلاً عن كونها من أبرز المطورين العقاريين داخل مصر.

وأشار إلى أن الصفقة تسهم فى دعم وضع الكيانين، فى مقابل المنافسة المتزايدة، فى سوق العقارات الفاخرة فى مصر، من خلال الجمع بين محفظة الأراضى الهائلة التى تمتلكها مدينة نصر للإسكان – تبلغ 9 ملايين متر مربع- والخبرة التى تتمتع بها سوديك فى مجال التنفيذ إلى جانب علامتها التجارية.

ولفت بدران، إلى أن هناك خيارين للصفقة الأول عبر مبادلة الأسهم، والآخر عن طريق المقابل النقدى، موضحا أن مساهمو شركة سوديك يستفيدون أكثر، لأن الطرف الساعى للاستحواذ، عادة ما يدفع مقابل أكبر من القيمة الفعلية للشركة.

وأوضح أن الدمج الأقرب لخلق كيان موحد موزع بواقع %57، لمدينة نصر، و%43 لسوديك، مشيراً إلى أن الجهات الرقابية تأخذ عين الاعتبار التفكك الواقع فى هيكل المساهمين لشركة سوديك، ويمتلك %76 من المساهمين نسبة تقل عن %10، وعلى ذلك تخضع التقييمات للتدقيق الحذر.

وأشار إلى أن التعاون يدعم قدرة الكيان الجديد على طرح مشروعات جديدة، وتعزيز الحصة السوقية، نتيجة لإتاحة القدرة على تقديم خيارات أكثر للعملاء فى مواقع مختلفة، إلى جانب تحسن القدرة على المنافسة مع كبار المطورين العقاريين، الآخرين، وعلى رأسهم بالم هيلز للتعمير ومجموعة طلعت مصطفى.

فيما قال بنك استثمار «فاروس»، إن الصفقة المحتملة تتمتع ببعد إستراتيجى نظرًا للعلاقة التكاملية بين الشركتين، وتتمتع الأولى، بمحفظة أراضى ضخمة، بينما تعد الأخيرة أحد أقوى المطورين العقاريين بالسوق المحلية.

ويرى فاروس أن الصفقة المحتملة تمثل طوق النجاة لسوديك، من ارتفاع أسعار الأراضى، الذى كان أكبر تحديًا أمام المطورين العقاريين الأعوام الماضية.

وترى ميار العشرى، محلل قطاع العقارات بفاروس أن «سوديك»، تواجه صعوبة فى امتلاك أراضى بشكل أكبر من مدينة نصر لتنميتها، لذا تحقق السادس من أكتوبر، استفادة أكبر من الصفقة المحتملة.

وتمتلك «سوديك» سجلا قويا فى التطوير العقارى، وأداء لافت فى مبيعاتها، ومؤشرات مالية تعزز موقفها المالى، وفقا لبنك الاستثمار الذى عدل توقعاته لمبيعات الشركة العام الحالى إلى 7.7 مليار جنيه، مقارنة 5.7 مليار سابقا.

كما رفع بنك الاستثمار تقييمه لسهم «سوديك» %64 إلى 45.50 جنيه، من 27.77 جنيه، مع توصية بزيادة الوزن النسبى بمحفظة الاستثمارات، مرجعا ذلك إلى 4 عوامل رئيسية، أبرزها تعديل تقديراته للمبيعات، فى ضوء تعديل سعر بيع «سوديك إيست كمباوند» للعام الجارى.

وقال بنك الاستثمار، إن قرار «سوديك» رفع سعر المتر المربع إلى 20 ألف جنيه، مقارنة 11 ألف جنيه، تقديراته السابقة، يضيف لسعر السهم ما قيمته 11.65 جنيه.

وكان السبب الثانى فى ترقية سعر السهم، والذى أضاف له 3.20 جنيه على قيمته السابقة، هو اتفاق المشروع المشترك الذى وقعته سوديك لتنمية الساحل الشمالى.

وكان السبب الثالث لقفزة سعر القيمة العادلة للسهم، وأضاف له 1.84 جنيه، هو تعديل سعر بيع المتر المربع لأرض اليسر إلى 1000 جنيه، مقارنة 500 سابقاً، بدعم تحويلها من أراضى زراعية إلى سكنية.

وجاءت تقييمات مشروعات الشركة، والنقدية المتوفرة لديها بواقع 2.1 مليار جنيه، وأضيف للسهم ما قيمته 0.65 جنيه.

وفى سياق متصل، قال محمد مرعى، محلل القطاع العقارى ببنك الاستثمار «برايم»، إنه من السابق لآوانه تحديد طريق التعاون بين الشركتين إلا أن الاندماج أقرب إلى تنفيذ الصفقة المحتملة.

ولفت إلى أن عملية الاستحواذ فى الغالب بزيادة %20 عن التقييم العادل، وبالتالى تواجه مدينة نصر صعوبة كبيرة فى تدبير تلك التمويلات، ما يجعل الاندماج السيناريو الأقرب.

وأشار إلى أن كل شركة لديها مميزات محددة، وتمتلك سوديك عملاء من ذوى الشريحة المالية المرتفعة، أما مدينة نصر فتعتمد على عملاء الشريحة المتوسطة، وبالتالى الاندماج يوفر التنوع للكيان الجديد، والوصول إلى أكبر قدر من العملاء.

وتوقع مرعى، زيادة فى القيمة العادلة للشركتين 15 إلى %20، الأمر الذى يمكن الكيان الجديد من منافسة مجموعة طلعت مصطفى، التى تمتلك أكبر محفظة أراض فى مصر، فضلا عن توفير تكلفة شراء الأراضى بأسعار مرتفعة بالنسبة لسوديك وهى الأزمة التى تعانى منها الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن القيمة العادلة لسهم سوديك 26 جنيهاً، وهو الآن محل إعادة تقييم بعد الأخبار المعلنة، بينما حددت القيمة العادلة لسهم مدينة نصر للإسكان عند 16.5 جنيه.

ويتزامن اتفاق التعاون بين الشركتين، مع تطلع الشركة القابضة للتشييد والتعمير (أحد أكبر المساهمين الرئيسيين بشركة مدينة نصر والمالكه لـ%15.5) إلى التخارج الجزئى، أو الكلى، من حصتها ضمن المرحلة الأولى، من برنامج الطروحات الحكومية، فى الوقت الذى يسعى فيه أحد المساهمين الحاليين بسوديك (شركة ريبلوود)، لمضاعفة مساهمتها فى الشركة لتبلغ %20.