بنوك استثمار ترجح استمرار انخفاض معدلات التضخم

ويمهد الطريق إلى تخفيف القيود على أسعار الفائدة مايو المقبلمصطفى طلعتتوقعت بنوك استثمار محلية استمرار انخفاض معدلات التضخم لشهر أبريل الجاري لكن بمستويات أبطأ عن الشهور الماضية، وذلك نتيجة اقتراب دخول شهر رمضان والتي تتزايد فيه أسعار المنتجات نتيجة زيادة الطلب.وأعلن الجهاز المركزى

ويمهد الطريق إلى تخفيف القيود على أسعار الفائدة مايو المقبل

مصطفى طلعت

توقعت بنوك استثمار محلية استمرار انخفاض معدلات التضخم لشهر أبريل الجاري لكن بمستويات أبطأ عن الشهور الماضية، وذلك نتيجة اقتراب دخول شهر رمضان والتي تتزايد فيه أسعار المنتجات نتيجة زيادة الطلب.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوى لأسعار المستهلك هبط خلال شهر مارس إلى 13.3%، بالمقارنة مع 14.4 % فى فبراير الماضى، ومع 32% فى يناير من العام الماضى.

وقال بنك الإستثمار “نعيم” أن معدل التضخم خلال مارس ارتفع عن تقديرات البنك المركزي المصري الذي توقع وصوله إلى 12.8٪، لكنه جاء متماشيا تماماً مع المعدل المستهدف من البنك والبالغ 13٪ مع نهاية العام المالي الحالي 2017-2018، وذلك نتيجة العوامل الموسمية انعكست على معدل التضخم الشهري مع اقتراب رمضان.

وأشار إلى أن الانخفاض السنوي في التضخم يعكس (على الرغم من انخفاضه بوتيرة بطيئة) استمرار التأثيرات المواتية لفترة الأساس التي شهدها العام الماضي والتي من المفترض أن تنعكس بشكل كامل على معدلات شهر أبريل الجاري.

وتوقع “نعيم” إستمرار هبوط معدلات التضخم لشهر أبريل المقبل بوتيرة أبطأ نتيجة بقاء الضغوط التضخمية الشهرية نتيجة للعوامل الموسمية.

ولفت إلى أن اتجاه المعدلات نحو الانخفاض خلال الشهر المقبل يمهد الطريق إلى تخفيف القيود على أسعار الفائدة خلال شهر مايو، موضحا أن الفارق بين سعر الائتمان والخصم ومعدلات التضخم قد اتسع حالياً ليصل إلى 3.9% مقابل 2.85 % سابقا.

وفي سياق متصل، ذكر بنك الإستثمار “بلتون” أن انخفاض المعدلات جاءت بدعم تباطؤ الارتفاع في أسعار المشروبات والسجائر من 29.4% في فبراير إلى 20.7% خلال مارس، كما حافظت معظم القطاعات على استقرار أسعارها على أساس سنوي.

وتوقع “بلتون” انخفاض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 مايو، مرجحا خفض الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال العام المالي 2017/2018.

يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها، نهاية مارس الماضي، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% و 17.25%على الترتيب، كما تعقد اللجنة اجتماعها 17 مايو المقبل لبحث مصير الفائدة مجدداً.