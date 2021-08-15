بنوك استثمار : تحسن الطلب وزيادة الأسعار وراء تحول «حديد عز» للربحية الربع الثاني من 2021

أرجعت بنوك استثمار تحول شركة “حديد عز” للربحية بنتائج أعمال الربع الثاني من العام الجاري، لعوامل تحسن الطلب وارتفاع أسعار البيع .

وحققت “حديد عز” ربحية بقيمة 800 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، ما يعني أن ربحية السهم تبلغ 1.47 جنيه وذلك مقابل صافي خسائر بلغت 984 مليون بالفترة المماثلة من العام الماضي .

برايم: سجلت أرباح حديد عز نمواً بمقدار 2% على أساس ربع سنوي في ربحية السهم

بداية قالت بحوث شركة “برايم”، إن التحول في الربحية جاء نتيجة نمو الإيرادات بمقدار 140% على أساس سنوي إلى 16.9 مليار جنيه .

وأضافت “برايم” أنهُ من منظور ربع سنوي، فقد سجلت أرباح “حديد عز” نمواً بمقدار 2% على أساس ربع سنوي في ربحية السهم، بينما اتسعت الإيرادات بمقدار 25%.

وأشارت “برايم” في تقرير بحثي لها أن الشركة استفادت من الارتفاع في متوسط ​​أسعار البيع لمواجهة الزيادة في أسعار خام الحديد، والحفاظ على هامش مجمل ربح قوي بلغ 21% خلال الربع مقابل ما يقرب من 0% في العام السابق.

وقالت إن الأداء القوي للأرباح قد تم تدعيمه بانخفاض تكلفة الاقتراض بمقدار 19% على أساس سنوي لتصل إلى 804 مليون جم.

ولفتت أن الأحجام كانت أقوى خلال هذا الربع، إذ ارتفعت بمقدار 12% مقارنة بالربع السابق، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة بمقدار 28% في أحجام حديد التسليح المطول.

وتابعت أنه في الوقت نفسه، فقد تراجعت أحجام الصلب المسطح بمقدار 6% على أساس ربع سنوي والتي ساهمت أحجام الصلب المسطح بمقدار 40% في إجمالي مزيج الحجم لحديد عز ، مقارنة بمقدار 47% في الربع الأول 2021 نتيجة لارتداد أحجام الحديد المطول.

وقالت “برايم”، إن الادارة تعتقد أن إعادة فتح تراخيص البناء يجب أن يبدأ في إحداث المزيد من استعادة الحجم في السوق المحلية بحلول نهاية العام.

ورجحت “برايم” أن تظل أسعار البيع مرتفعة نسبياً خلال بقية العام، مع عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية التي ستؤدي إلى التحسن التدريجي في الأحجام المحلية بعد ذلك.

وتوقعت أن تأتي نتائج أعمال الربع الثالث 2021 قوية إلى حد ما على خلفية صلابة أسعار البيع حتى الآن في 2021 و(2) الإجراء الأخير الذي اتخذته الصين لخفض خصومات التصدير بما في ذلك المنتجات المدرفلة على البارد، والتي بالتالي أثرت بشكل إيجابي على أسعار اللفائف المدرفلة الساخنة عالمياً.

وفي سياقً متصل قالت بحوث “الأهلي فاروس” إن حديد عز واصلت تحقيق أرباح قوية للربع الثاني على التوالي، حيث سجلت 800 مليون جنيه أرباح لمساهمي الشركة في الربع الثاني 2021 مقارنة مع تقديرتها البالغة 741 مليون.

وأرجعت نتائج أعمال الشركة القوية بدعم من زيادة أسعار الحديد المسطح وارتفاع الطلب، فضلا عن تعافي أحجام منتجات الحديد الطويل.

ولفتت الأهلي فاروس في تقريرها البحثي أن “حديد عز” رفعت أسعار الحديد المسطح ثلاث مرات في شهر يونيو 2021 إلى 14,600 جنيه للطن (السعر شامل ضريبة القيمة المضافة)، أي زيادة نسبتها 6.9% منذ الأول من مايو، وهو ما جاء متوافقًا مع زيادة أسعار الحديد الخام والصلب الخردة عالميًا.

الأهلي فاروس: إيرادات الشركة المجمعة بلغت 16.9 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري

وقالت أن إيرادات الشركة المجمعة بلغت 16.9 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري وذلك بزيادة 140% على أساس سنوي و25% على أساس ربعي.

وأوضحت “الأهلي فاروس” أن هذا المستوى جاء مدعومًا بارتفاع الأسعار بنسبة 57% سنويًا و12% ربعيًا كمتوسط الإيرادات لكل طن، وتعافي مستويات الأحجام حيث ارتفعت أحجام الحديد الطويل بنسبة 25% سنويًا و28% ربعيًا؛ أما أحجاك الحديد المسطح فقد ارتفعت 135% سنويًا وانخفضت 6% ربعيًا.

وأوضحت أن زيادات أسعار حديد عز تزامنت مع ارتفاع الأسعار العالمية، وزيادة قيمة الصادرات إلى 587 مليون دولار في النصف الأول من العام 2021 بواقع 477 مليون دولار للصلب المدرفل على الساخن، و110 مليون دولار لقضيب الأسلاك).

وأشارت أنه في الربع الثاني 2021، بلغت قيمة الصادرات 317 مليون دولار (بواقع 269 مليون للحديد المدرفل على الساخن و49 مليون دولا لقضيب الأسلاك).

واعتقدت أن أسعار صادرات الحديد المسطح ستكون المحفز الأساسي لتحقيق مستويات ربحية أكبر في النصف الثاني 2021، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الحديد المسطح التي تخطت بالفعل حاجز 1,100 دولار.

وقالت إن الشركة سجلت مجمل أرباح بقيمة 3.5 مليار جنيه مقارنة مع مجمل خسائر بقيمة 3 مليون جنيه في الربع المقارن من العام الماضي بنمو22% ربعيًا، ليصل بذلك هامش مجمل الأرباح إلى 20.7% متراجعًا بنسبة طفيفة عن المعدل المسجل في الربع الأول 2021 عند 21.3%.

وتبنت “الأهلي فاروس” رؤية إيجابية حول أداء الشركة في النصف الثاني 2021، خاصة بعد تباطؤ وتيرة ارتفاع تكاليف المواد الخام، والإجراءات الجديدة التي أعلنتها الصين على صادراتها وواردتها من الحديد.

في وقت سابق من هذا الشهر، رفعت الصين رسوم الصادرات على الحديد الخام عالي النقاء من 15٪ إلى 20٪ والفيروكروم من 20٪ إلى 40٪ ، بالإضافة إلى إلغاء حافزات التصدير على 23 منتجًا من الصلب.

ورجحت أن تدعم هذه الإجراءات أسعار الحديد العالمية، وبالأخص الحديد المسطح، لأن الصين تسعي إلى خفض صادراتها وواردتها، مما قد يضع حدًا لزيادة أسعار الحديد الخام والخردة، وهو ما سيترتب عليه مستويات هوامش وفرق أسعار أفضل لصالح منتجي الحديد.

وتوقعت مزيدًا من التحسن في العام المالي 2021 على مستوى إجمالي الإيرادات، بدعم من تعافي الأحجام الذي قد يصاحبه تعافي أعمال نشاط البناء محليًا، وارتفاع أسعار الحديد عامليا، وبالأخص الحديد المسطح.

وتوقعت أيضًا أن تنهي الشركة العام الحالي محققة أرباح مع استقرار الهوامش عند المستويات الحالية بوجود عدة عوامل من الممكن أن تتدعم مستويات الربحية وتحافظ على استمراريتها، وذلك مثل انخفاض أسعار الفائدة، و الحصول على الطاقة بأسعار أقل، و ضعف قيمة الجنيه المصري.