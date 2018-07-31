بنوك استثمار تحدد القيم العادلة لأول 5 شركات ببرنامج الطروحات الحكومية

■ 200 جنيه لإيسترن كومباني وفقًا لرؤية «فاروس» ■ «شعاع» تضع 225 جنيهًا للإسكندرية لتداول الحاويات ■ «بلتون» تحدد قيمًا 70 جنيهاً لـ«هليوبوليس» .. وأبوقير أقل من سعر التداول ■ «مصر الجديدة» و«اﻹسكندرية لتداول الحاويات» يتراجعان



■ 200 جنيه لإيسترن كومباني وفقًا لرؤية «فاروس»

■ «شعاع» تضع 225 جنيهًا للإسكندرية لتداول الحاويات

■ «بلتون» تحدد قيمًا 70 جنيهاً لـ«هليوبوليس»

.. وأبوقير أقل من سعر التداول

■ «مصر الجديدة» و«اﻹسكندرية لتداول الحاويات» يتراجعان 18 و%5 على التوالى

■ صعود قياسى لثلاثة أسهم منذ بداية العام

■ أداء إيجابى للأسهم الغذائية

أسماء السيد



حددت مجموعة من بنوك الاستثمار العاملة بالسوق المحلية القيم العادلة – من وجهة نظرها – للشريحة اﻷولى ضمن برنامج الطروحات الحكومية المنتظر خلال الربع اﻷخير من العام الجاري، مبدين نظرة إيجابية بشأن التحركات عامة في البورصة المصرية الفترة المقبلة.

وأوضح المحللون أن التوقعات لقيم الأسهم العادلة – وفقًا لرؤيتهم – تتفوق على السعر السوقي المُتداول به خلال الفترة الراهنة، موضحين أن الشركات الخمس تحوى قيمة كبيرة وذلك يتضح من قدرتها في الحفاظ على معدلات صعودها تزامنًا مع تراجعات السوق.

وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث بشركة «فاروس» القابضة، إن اﻷسهم تتداول بالبورصة بسعر سوقي حاليًا أقل من قيمتها العادلة.

وأوضحت أن الشركات الـ5 إجمالاً ذات ملاءات كبيرة، مشيرة إلى أنه على صعيد تحركاتهم بالبورصة الفترة المقبلة من المتوقع أن تأتي ايجابية مع إمكانية أن يكون لتراجعات السوق تأثير.

وحددت السويفي، القيم العادلة للشركات أولاً بقيمة 30 جنيها لأبوقير للأسمدة، مقارنة بسعر سوقي عند 28.11 جنيه، و11.27 جنيه للإسكندرية للزيوت المعدنية أموك مقارنة بسعر سوقي عند 11.30 جنيه، وبقيمة 60 جنيه لـ«مصر الجديدة» ويبلغ سعره السوقي 29.26 جنيهًا، و185 جنيها للإسكندرية لتداول الحاويات، مقارنة بسعر سوقي 157.45 جنيه، وبقيمة 200 جنيه «للشرقية للدخان» مقارنة بسعر سوقي 168.94 جنيه.

وعلى صعيد آخر حددت شركة «بلتون المالية» القيم لتأتي كالتالي، «الشرقية للدخان» 221 جنيها، و184.50 جنيه بالنسبة لـ«الإسكندرية لتداول الحاويات»، و70 جنيها بالنسبة لمصر الجديدة، وبقيمة 27.50 لأبوقير«، و«أموك» 12.65 جنيه.

وحددت شركة «شعاع» لتداول اﻷوراق المالية، قيم عادلة بقيمة 61.86 جنيه لـمصر الجديدة، و191.48 جنيه لسهم «الشرقية للدخان»، و13.88 جنيه لـ«أموك»، 225 جنيها لـ«الإسكندرية لتداول الحاويات»، 29.70 جنيه لأبو قير، موضحة أن تلك التقييمات وفقًا لمتوسطات القيم العادلة المطروحة في السوق.

وقالت شركة شعاع في مذكرة بحثية حصلت «المال» على نسخة منها إن نجاح الطروحات الحكومية يُعد أمرًا غاية في اﻷهمية كونه سيمهد طريق النجاح إلى 18 شركة المتبقية.

..وتوقعات بمسار صاعد للأسهم خلال الفترة المقبلة



تباين أداء أسهم الشركات الخمس اﻷولى ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بالبورصة المصرية، خلال الفترة منذ بداية العام وحتى جلسة الثلاثاء المنقضى لتتأرجح ما بين الارتفاعات القياسية، مقارنة بأداء المؤشر الذى حقق صعودًا بلغ %1، فيما تراجع أداء البقية.

وصعد ما بين الأسهم الخمسة 3 فقط، هيمن خلالها «أبوقير للأسمدة»على النسبة اﻷكبر بنحو %31 تلاها «اﻹسكندرية للزيوت المعدنية» بنسبة %26 وأخيرًا «الشرقية للدخان» بنحو %6، وعلى صعيد آخر تراجع أداء «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» بنسبة %18، إضافة إلى «اﻹسكندرية لتداول الحاويات» بنسبة %5.

وأعلنت الحكومة مؤخرًا عن الشريحة اﻷولى من الطروحات الحكومية على أن تبدأ بشركتى «الشرقية للدخان» و«مصر الجديدة للإسكان والتعمير»، إلى جانب «الإسكندرية للزيوت المعدنية» و«اﻹسكندرية لتداول الحاويات» و«أبو قير للأسمدة».

واتفق رؤساء أقسام البحوث وخبراء التحليل الفنى، على أن نسب الصعود المحققة لثلاث شركات تُعد طفرات قياسية مقارنة بأداء البورصة التى تشهد تراجعات واضحة منذ فشلها فى تجاوز مستوى القمة عند 18400 أبريل المنقضى.

وأوضحوا أن الأسهم حققت ارتفاعات كبيرة خلال فترات صعود البورصة، تضاهى النسب المحققة حاليًا، وحتى فيما يتعلق بسهمى «مصر الجديدة» و«اﻹسكندرية لتداول الحاويات» لفتوا إلى أن تلك التراجعات تُعد غير حقيقية نظرًا لوصول السهمين لمستويات كبيرة سابقًا.

وتوقعوا مزيدًا من التحركات الإيجابية خلال الفترة المتبقية من العام الجارى مع احتمالية أن تكون لتراجعات السوق تأثيرات سلبية.

بدايةً قالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة «فاروس» القابضة، إن الارتفاعات المحققة من قبل الأسهم الثلاثة يمكن اعتبارها مهولة بالنسبة لتحركات المؤشر، موضحةً أن السوق خلال تراجعاتها اﻷخيرة محت كل ارتفاعات الأسهم.

وتابعت: أن مقدرة الأسهم على الارتفاع بتلك النسب يدل على قوتها وأدائها المتميز، وحتى على صعيد الأسهم المتراجعة فإنها وصلت سابقًا لقمم جيدة، فى ظل العديد من الأحداث الداخلية والخارجية من رفع دعم وتضخم وغيره أثرت على أداء السوق عامة.

وتوقعت السويفى مزيدًا من التحركات الإيجابية خلال الفترة المقبلة للأسهم الخمسة كافة، مع احتمالية أن يكون لتراجعات السوق تأثير سلبى.

وعلى صعيد التحليل الفنى، قال هشام حسن مدير الاستثماربشركة «رويال» لتداول الأوراق المالية، إن الشركات الخمس تُعد الأفضل دون منافس، مرجحًا تحركات إيجابية خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد تراجع اﻹسكندرية لتداول الحاويات، قال إن الشركة حققت ارتفاعات قياسية منذ عام 2014 وحتى الفترة الراهنة تحركًا من مستويات 21 جنيهًا وحتى 170 جنيهًا خلال شهرى مارس وأبريل، وهو ما يوضح أن التراجع مجرد فترة تصحيح عادية لا يعتدُ بها.

وأوضح حسن أن فترة التراجعات التى انتابت البورصة منذ بداية الربع الثانى أثرت على أداء السهم لتدفعه للسير فى حركة عرضية، مضيفا أن تلك الحركة لا تؤثرعلى كون السهم يسير بحركة إيجابية صاعدة على المدى البعيد.

ورجح مواصلة السهم التحرك فى نطاق 152-189 جنيهًا وتجاوز مستوى 189 سيدفعه لتحركات صاعده نحو 230 جنيها.

وفيما يتعلق بمصر الجديدة، قال إن السهم وصل لمستويات مهمة قاربت الـ40 جنيها بشهر مارس ليتراجع منها حتى 25 جنيها، موضحًا أن السهم مدرجًا ضمن واحد من أهم القطاعات فى السوق المحلية، مشيرًا إلى أنه فى ظل حركته العرضية إلا أن السهم حقق مكاسب حقيقية.

وحدد حسن مستهدفات السهم نحو 31 كمستهدف أول ثم 38 جنيهًا التى تمثل قمته السابقه.

وفيما يتعلق بسهم «الشرقية للدخان» قال إنه خارج المنافسة، لكون أدائه فى اتجاه عام صاعد منذ فترة بعيدة، حتى وإن انتابته بعض التحركات العرضية إلا أنها لا تؤثر على تحركاته العامة، كون الشركة وحيدة ومدرجة فى قطاع فريد. وأوضح أن السهم كوّن قاعًا عند 157 جنيها ولديه مقاومة عند 180 جنيها واختراقها يؤهله لمستهدف أولى عند 200 جنيه ثم 210 جنيهات.

وعلى صعيد سهمى «أبو قير» و«أموك»، قال إن قطاع البتروكيماويات شهدت اهتمامًا كبيرًا مؤخرًا، وهو ما دفع بتلك الأسهم لانتعاشة حقيقية، خاصة عقب نقلهم للمؤشر الرئيسى ببداية العام، موضحًا أن السهم اﻷول سيواصل تحركاته العرضية بين 27.50 و30 جنيهًا واختراق 30 جنيها يؤهله للتحرك نحو 35 جنيها.

وفيما يتعلق بأموك، أوضح أن السهم يتجه نحو 12 جنيهًا وتجاوزها يدفعه نحو 13 جنيها.

واتفق سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «جذور» لتداول اﻷوراق المالية، مع سابقيه على إيجابية أداء اﻷسهم وقوتها، وكوّن التراجعات المحققة لبعضهم غير حقيقى.

وحدد مستهدفات اﻷسهم خلال الفترة المقبلة، بداية قال إن سهم «أبو قير» من الأسهم المعروفة إنها تسابق السوق فى التحركات الصاعدة، موضحًا أنه يستهدف 30 جنيها ثم 33.50 جنيه وبعدها يستهدف 36 جنيها.

وقال إن سهم أموك فى مرحلة محورية، فكسر مستوى 11 جنيها سيدفعه للهبوط نحو 10 جنيهات، أما فى حالة التماسك فإنه سوف يتحرك نحو 12.20 جنيه ثم 12.75 جنيه. وأشار إلى أن سهم الشرقية للدخان سوف يتجه نحو 200 جنيه حال قدرته على على الحفاظ على مستوى 186 جنيها، وفيما يتلق بسهم «اﻹسكندرية لتداول الحاويات»، قال إن السهم يتحرك عرضى بين 150 و176 جنيها. وأشار إلى أن مصر الجديدة قال إن السهم لديه مقاومة عند 29 جنيها، والمحافظة عليه سيدفعه نحو 31 جنيها.