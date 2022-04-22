بنوك استثمار تحدد القيمة العادلة لسهم «قطر الوطني» بين 23 و25 جنيها

حددت وحدات بحوث في بنوك استثمار القيمة العادلة لسهم بنك قطر الوطني الأهلي المقيد في البورصة المصرية بين 23 و25 جنيها مع توصيات بالشراء وزيادة الأوزان النسبية.

وقالت وحدة ابحاث بنك الاستثمار “الأهلي فاروس” أن البنك حقق نتائج أعمال قوية خلال الربع الاول من 2022 بدعم من أرباح فروق العملة، وتحسن نشاط الإقراض.

وأوصت وحدة البحوث المتعاملين على السهم بزيادة الاوزان النسبية مع تحديد قيمة عادلة قدرها 25 جنيها، علما بان السهم يتداول على شاشات البورصة بالقرب من 17 جنيهاً.

وترى “الاهلي فاروس” أن ارتفاع الأرباح وانخفاض المصروفات التشغيلية قد عوضان الزيادة في حجز المخصصات، ونمو قوي على مستوى حجم الأعمال.

وسجل البنك أرباحًا قبل خصم حقوق الأقلية والمخصصات بقيمة 2,208 مليار جنيه (+28% ربعيًا، و+12% سنويًا)، ويقل ذلك بنسبة 3% عن تقديرات الاهلي فاروس البالغة 2,267 مليار جنيه.

وارجعت الاهلي فاروس نمو صافي الدخل في الربع الأول إلى عدة عوامل تمثلت في (1) ارتفاع الدخل من الاستثمارات الأخرى، بدعم من أرباح فرق العملة، (2) ونمو الدخل من صافي الفائدة، وارتفاع الرسوم والعمولات، (3) وانخفاض المصروفات التشغيلية، (4) وانخفاض معدل الضريبة الفعلي.

وأوضحت أنه على الرغم من ارتفاع حجز المخصصات، ارتفع نشاط الإقراض بنسبة 8% في الربع الأول 2022، كما ارتفع حجم الودائع بنسبة 9% على أساس ربعي، بنسبة عائد على متوسط حقوق الملكية 19% (قبل خصم حقوق الأقلية والمخصصات).

وقالت “الأهلي فاروس” أن هامش صافي الفائدة قد انخفض 18 نقطة أساس ربعيًا إلى 5.1% للزيادة البطيئة في صافي الدخل من الفائدة (+4% ربعيًا)، مقابل نمو أساسي أسرع في الأصول المدرة للفوائد بنسبة 8٪ على أساس ربعي بدعم من عمليات الإيداع بين البنوك وصافي القروض.

وذكرت أن الدخل من غير الفائدة قد ارتفع بنسبة 62% على أساس ربعي، بدعم من مصادر الدخل الأخرى، فضلا عن ارتفاع صافي الرسوم والعمولات.

وقفزت نسبة الدخل من غير الفائدة إلى الدخل التشغيلي بواقع 6.5 نقطة أساس ربعيًا لتبلغ 21% في الربع الأول 2022، بحسب الاهلي فاروس.

وتحسنت مستويات الكفاءة بدعم من ارتفاع الدخل التشغيلي بنسبة 12% على أساس ربعي، وقد قابله انخفاض في المصروفات التشغيلية بنسبة 6% على أساس ربعي، وبلغ معدل الدخل إلى التكلفة 21% في الربع الأول (-4.0% ربعيًا).

وأكدت أن مستوى القروض المتعثرة ما يزال مستقراً (+9 نقطة أساس ربعيًا) عند 3.9%، فضلا عن استقرار معدل تغطية المخصصات عند 142%، وتكلفة المخاطر عند 2.1%.

وانخفض معدل الضريبة الفعلي بواقع 3 نقاط إلى 32%، وهي نسبة مرتفعة ارتفاعًا طفيفًا عن متوسط الفترات الربعية الأربعة الماضية (31%)، وفقا لوحدة بحوث الاهلي فاروس.

وأشارت الاهلي فاروس إلى أن معدل الإقراض قد ارتفع بنسبة 8% على أساس ربعي بدعم من عمليات إقراض الشركات، وعلى مستوى عمليات الإيداع، ارتفعت 9% على أساس ربعي، ليصل بذلك معدل القروض للودائع إلى 61% (-0.7 نقطة أساس ربعيًا).

وترى الاهلي فاروس أن السهم يتداول عند مضاعف قيمة دفترية مقداره 0.7 مرة، ومضاعف ربحية مقداره 4.3 مرة حتى عام 2022، علما بأن البنك اتخذ بالفعل قرار زيادة نسبة الأسهم الحرة التداول إلى 5%.

وتعتقد الاهلي فاروس أن توفيق الأوضاع لزيادة النسبة إلى 10% قد يعزز من إمكانية ارتفاع سعر السهم مستقبلاً، وبالرغم من ذلك نعتقد أن هذا لن يحدث قريبًا.

من جانبها، ترى وحدة بحوث بنك الاستثمار “بلتون” أن نمو صافي الدخل من العائد عزز الدخل من الأعمال المصرفية الأساسية، كما أن ارتفاع بنود الدخل التشغيلي الأخرى قد عوض زيادة تكلفة المخاطر .

وحددت وحددت بحوث بنك الاستثمار “بلتون” القيمة العادلة لسهم البنك عند 23 جنيهاً مع توصية بالشراء.

وقالت “بلتون” أن صافي ربح بنك قطر الوطني الأهلي في الربع الأول من 2022 قد ارتفع بنحو 12% على أساس سنوي و36% على أساس ربع سنوي إلى 2,2 مليار جنيه، وذلك وفقا لبيانات القوائم المالية المجمعة للبنك.

وذكرت “بلتون” أن الارتفاع السنوي قد جاء بدعم أساسي من نمو بنود الدخل التشغيلي الأخرى بواقع 426 مليون جنيه على أساس سنوي، بدعم من مكاسب فروق تحويل عملة بواقع 664 مليون جنيه مقارنة بالخسائر المسجلة بنحو 5 مليون جنيه في الربع الأول من 2021.

في الوقت نفسه، ارتفع صافي الدخل من الأعمال الأساسية بنسبة صحية 19% على أساس سنوي إثر نمو صافي الدخل من العائد بواقع 19% على أساس سنوي إلى جانب ارتفاع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بواقع 15% على أساس سنوي.

وقالت “بتلون” أن المركز المالي لبنك قطر الوطني الأهلي قد حقق نمواً بنسبة 8.4% على أساس ربع سنوي، بدعم أساسي من ارتفاع ودائع العملاء بنحو 9.4% على أساس ربع سنوي إلى 323,2 مليار جنيه حتى الربع الأول من 2022.

وذكرت “بلتون” أن نمو الودائع جاء بدعم من ودائع الشركات، التي ارتفعت بواقع 13.6% منذ بداية العام (ممثلة 60% من إجمالي الودائع)، بينما سجلت ودائع التجزئة نمو صحي بنحو 3.7% منذ بداية العام.

أضافت: “في الوقت نفسه، شهد مجمل القروض نمواً جيداً بنحو 8.2% خلال ربع العام إلى 197,9 مليار جنيه في الربع الأول من 2022”.

تابعت: “جاء نمو القروض نتيجة النمو المتماسك لقروض الشركات، التي تمثل 80% من محفظة القروض (+8.1% على أساس ربع سنوي)، بينما ارتفعت قروض الأفراد بواقع 8.7% على أساس ربع سنوي و 17.6% على أساس سنوي، مما أدى لانخفاض طفيف لمعدل القروض إلى الودائع من 61.9% في الربع الرابع من 2021 إلى 61.2%”.