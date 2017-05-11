بنوك استثمار تتوقع زيادة جديدة فى معدلات التضخم

منى عبدالبارىتوقع محللون وبنوك استثمار، أن تشهد مصر موجة تضخمية جديدة، تزامنًا مع شروع الحكومة فى تطبيق حزمة جديدة من برنامجها للإصلاح الاقتصادى، الذى يرمى إلى تقليص عجز الموازنة العامة مطلع العام المالى المقبل 2017 - 2018.وأظهرت البيانات الشهرية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معد

منى عبدالبارى

توقع محللون وبنوك استثمار، أن تشهد مصر موجة تضخمية جديدة، تزامنًا مع شروع الحكومة فى تطبيق حزمة جديدة من برنامجها للإصلاح الاقتصادى، الذى يرمى إلى تقليص عجز الموازنة العامة مطلع العام المالى المقبل 2017 – 2018.

وأظهرت البيانات الشهرية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدلات التضخم إلى %1.8 فى شهر أبريل، مقابل بـ %2.1 فى شهر مارس، و%2.6 فى فبراير، و4.07 % فى يناير، فى حين بلغ معدل التضخم على أساس سنوى فى ابريل %32.9، مقابل %32.5 خلال شهر مارس الماضى.

وتشمل الإجراءات التى تعتزم الحكومة تطبيقها زيادة أسعار الوقود والمحروقات، وتعريفة الكهرباء، فى إطار خطة لرفع الدعم نهائيًا عن الطاقة، بدأت تطبيقها عام 2014، وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى %14، مقابل %13 حاليًا، بهدف زيادة الحصيلة الضريبية بقيمة 8 مليارات جنيه.

وقالت ريهام الدسوقى، كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار أرقام كابيتال، إن التراجع الشهرى الذى سجلته معدلات التضخم فى شهر أبريل، يشير إلى استيعاب الأسواق بنسبة كبيرة، صدمة الإصلاحات الاقتصادية، التى نفذت نوفمبر 2016.

وتابعت، أن معدلات تراجع التضخم إيجابية، لأنه الشهر الرابع على التوالى للانخفاض، رغم التغيرات الموسمية لأعياد الربيع، ما يؤكد استمرار الانخفاض، مقارنة بذروة التضخم التى شهدتها الأسواق خلال الفترة التى أعقبت التعويم مباشرة.

ورجحت أن تشهد معدلات التضخم على أساس سنوى خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر من العام الجارى، ارتفاعا جديدا إلى مستويات تصل إلى %35، مدفوعة باستمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذي سيتضمن زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء والمحروقات، ضريبة القيمة المضافة بجانب التغيرات الموسمية المصاحبة لشهر رمضان، مع بقاء معدل التضخم الشهرى حول المعدلات الحالية.

وأضافت أنه فى مقابل الإجراءات الإصلاحية التى تعتزم الحكومة فرضها، وما يتبعها من زيادات مؤكدة فى الأسعار، تطبق حزمة من الإجراءات الاجتماعية، تتضمن منح العاملين بالدولة غير المخاطبين، بقانون الخدمة المدنية، علاوة شهرية اعتبارًا من أول يوليو 2016 بنسبة %10 من الأجر الأساسى -تحت المناقشة البرلمانية- وزيادات فى الدعم النقدى بقيمة 4.2 مليار جنيه، ما من شأنه الحد من تأثير الموجة التضخمية المتوقعة خلال الفترة المذكورة.

وأشارت إلى أن المعدل السنوى للتضخم لن يشهد تغيرات كبيرة، قبل مرور عام على القرارات الاقتصادية، التى اتخذت العام الماضى، أى بحلول شهر نوفمبر، متوقعة أن يعقب هذه الفترة تراجع التضخم إلى منطقة 28 – 29 %، على أن تتوالى الانخفاضات على مدار عامى 2018 و2019، حتى نصل للمعدلات الطبيعية، قبل القفزات اللاحقة لقرار التعويم.

وتوقع بنك استثمار فاروس ارتفاع معدلات التضخم بشكل تدريجى الفترة المقبلة، بضغط من 3 عوامل رئيسية هي؛ زيادة تعريفة الكهرباء، وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى %14، وزيادة أسعار الوقود، استجابة لاتفاق صندوق النقد الدولى، التى تنعكس على أسعار المنتجات بشكل مباشر، وغير مباشر، وتؤدى إلى زيادة فى التكاليف.

ويقول التقرير، إن التأثيرات الموسمية لشهر رمضان دفعت أسعار السلع للارتفاع بشكل جزئى، منها اللحوم والدواجن والأسماك.

وزادت مساهمة المواد الغذائية الأساسية، فى نسب التضخم بشكل طفيف خلال أبريل إلى 0.6 %، من 0.5 % فى مارس، وفى المقابل انخفضت مساهمة أسعار المواد غير الغذائية إلى 0.04 % فى أبريل، من 0.4 % فى مارس، بينما ظلت مساهمة الخضر والفواكه عند 1.1 % للشهرين، بحسب فاروس.

وقال بنك استثمار النعيم فى تقرير حديث له، إن الجولة الثانية من رفع الدعم عن الوقود، ستقود إلى موجة تضخمية جديدة، موعدها يوليو المقبل.

ويرى «النعيم» أن ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوى، فى أبريل، يعد أمرًا مفاجئًا، مستندًا لتوقعات سابقة، والمؤشرات المستهدفة للتضخم من الحكومة بواقع 21.6 % نهاية العام المالى الحالى، وتوصيات صندوق النقد بتخفيض معدلات التضخم إلى 22 % نهاية العام الحالى.

وقال رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، فى أبريل الماضى، إن الحكومة تتوقع 21.6 % تضخمًا نهاية العام المالى الحالى، الذى ينتهى بعد شهرين فقط من الآن.