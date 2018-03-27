بنوك استثمار تتوقع خفض أسعار الفائدة باجتماع المركزي 1% الخميس

منى عبدالباري تتوقع بنوك استثمار قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس القادم بنسبة 1%، في ضوء تحقيق السياسة النقدية المتشددة التي انتهجها البنك سابقا أهدافها ما ظهر بوضوح في معدلات التضخم لشهر فبراير الماضي…

منى عبدالباري

تتوقع بنوك استثمار قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس القادم بنسبة 1%، في ضوء تحقيق السياسة النقدية المتشددة التي انتهجها البنك سابقا أهدافها ما ظهر بوضوح في معدلات التضخم لشهر فبراير الماضي والتي جاءت متوافقة مع مستهدفات المركزي المعلنة سابقا.

وسجلت نسب التضخم الأساسي 12٪ في فبراير على اساس سنوي مقارنة بـ 14٪ في يناير، في حين يستهدف المركزي للربع الأخير من العام المالي معدلات 13٪ (+/- 3٪) .

ورجح بنك استثمار فاروس خفضا لأسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساسية ما يعادل 1% باجتماع الخميس، لتصبح 16.75 للإيداع، و 17.75 للإقراض.

وأشار بنك الاستثمار في ورقة بحثية اليوم إلى أن الخفض المرجح سيسهم في تعافي سوق المال بشكل أسرع، وخاصة قطاع العقارات والشركات المُثقلة بالديون، وبشكل خاص غبور أوتو، وبالم هيلز للتعمير، وراية القابضة، وحديد عز “العز الدخيلة”.

ومن جانبه توقع بنك استثمار اتش سي كذلك اتجاه المركزي لخفض الفائدة بنسبة مماثلة مرجعا ذلك إلى التأثير الإيجابي لسنة الأساس، واتجاه نسب التضخم للتراجع نحو مستهدفات المركزي، وتحسن المستوى العام للأسعار، وهو ما اتضح من متوسط معدل التضخم الشهري الذي بلغ 0.6٪ خلال الـ 7 أشهر الماضية، مقارنة بـمتوسط قدره 2.8٪ خلال نفس الفترة العام السابق”.

وقالت سارة سعادة محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث في “اتش سي” إن التحسن في المؤشرات المذكورة كان المحفز الرئيسي لقيام المركزي ببدء دورة سياسات توسعية في اجتماعه الأخير في فبراير الماضي بعد عامين من سياسته الانكماشية.

وكان المركزي، قرر في اجتماعه الشهر الماضي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، إلى 17.75% على الإيداع، و18.75% على الإقراض، وذلك لأول مرة منذ عامين بعد سلسلة من قرارات رفع سعر الفائدة وصلت في مجملها لـ 950 نقطة أساس بواقع 9.5% .