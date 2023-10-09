بنوك استثمار تتوقع تماسك البورصة المصرية اليوم والصعود حتى 19700 نقطة

تتوقع وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية أن تتمكن مؤشرات البورصة المصرية، من التماسك خلال جلسة اليوم الإثنين عقب موجة الهبوط العنيفة التي شهدتها أمس، على أن تتحرك بشكل صاعد وصولاً إلي 19700 نقطة.

وقالوا إنهُ قد يواجه المؤشر حالة من الهبوط مجددًا تدفعهُ نحو 18800 نقطة على المدى القريب.

بداية قالت وحدة التحليل الفني لشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” شهد خلال تعاملات جلسة أمس الأحد، أكبر انخفاض له منذ مارس الماضي.

وأوضحت “نعيم” في تقريرها الصباحي، أن المؤشر تمكن خلال النصف الثاني من جلسة أمس من التماسك واستعادة جزء من الخسائر المحققة.

ولفتت إلي أن المقاومة التالية تأتي عند 19610 نقطة، موضحة أن تمكن المؤشر الرئيسي من تخطي تلك العقبة بنجاح قد يعزز من فرص الصعود لأعلى حتى 19900 نقطة على المدى القريب.

وفي سياق متصل، قالت وحدة التحليل الفني لشركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية” أن التوقعات تُشير بقدرة المؤشر الرئيسي على التماسك خلال بداية تعاملات اليوم الإثنين والارتداد 19600 و19700 نقطة.

ولفتت إلي إمكانية تراجعه مرة أخرى ليُعيد التجربة على منطقة الدعم الثانوية بين 19000 و18800 نقطة .

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها أمس الأحد على هبوط جماعي حاد، وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 2.60%، مغلقا عند 19357 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 EWI متساوي الأوزان للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.08%، مغلقا عند 3583 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI متساوي الأوزان الأوسع نطاقا بنسبة 3.71%، مغلقا عند مستوى 5340 نقطة.