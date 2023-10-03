بنوك استثمار تتوقع تراجع egx30 في البورصة المصرية نحو 19700 نقطة

توقعت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية، أن يهيمن الأداء الهابط على أداء مؤشرات البورصة المصرية على المدى القريب، ليتجه نحو 19700 نقطة ومنها نحو مستويات أقل .

قالت وحدة التحليل الفني لشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” كان قد تراجع لمستوى الدعم 19700 نقطة، موضحةً أن الإغلاق أدناها يدفعهُ نحو مزيد من التراجع عند 19200 نقطة .

بينما على جانب أخر أوضحت أن التمكن من الإرتداد لأعلى سوف يعزز من فرصة معاودة الصعود صوب مستوى 20600 ثم 21000 نقطة .

وقالت بحوث “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي كان قد كسر مستوى الدعم الثانوي 19700 نقطة، وتوقعت أن يمتد التراجع حتى مستوى 19100 نقطة .

و خيم اللون الأحمر على مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 3-10-2023، وسط توجه بيعي للمستثمرين المصريين والأجانب.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.74% مسجلا مستوى 19753 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.24%، عند مستوى 3739 نقطة.

كما هبط مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.46%، عند مستوى 5546 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 175 سهما، ارتفع منها 22 سهما، فيما تراجع 22 سهما، واستقر 131 سهما دون تغيير.



