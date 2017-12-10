بنوك استثمار تتوقع تراجعًا طفيفًا في عجز الموازنة

توقعات بتراجع المعدلات بين 8 و9 % العام المالي المقبل مصطفى طلعت رجحت بنوك استثمار محلية، تراجع معدلات عجز الموازنة الكلي بشكل طفيف، خلال العام المالي الحالي، لتسجل 10% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 10.9 % العام المالي الماضي. توقعت البنوك، في تقارير بحثية حديثة، أن تستمر رحلة انخفاض

توقعات بتراجع المعدلات بين 8 و9 % العام المالي المقبل

مصطفى طلعت

رجحت بنوك استثمار محلية، تراجع معدلات عجز الموازنة الكلي بشكل طفيف، خلال العام المالي الحالي، لتسجل 10% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 10.9 % العام المالي الماضي.

توقعت البنوك، في تقارير بحثية حديثة، أن تستمر رحلة انخفاض معدلات العجز خلال العام المالي المقبل 2018-2019، بين 8 و9%، نتيجة زيادة الإيرادات الضريبية، ورفع الدعم، وخفض إجمالي المصروفات.

توقع بنك الاستثمار “النعيم” انخفاض العجز إلى 10٪ في العام المالي، الجاري و9٪ في العام المالي المقبل، مدفوعاً بزيادة الإيرادات الضريبية، بما في ذلك الضرائب غير المباشرة، والرسوم الجمركية، إلى جانب تدابير رفع الدعم الحكومي، مؤكداً أن العجز يظل عند مستويات مرتفعة، جراء ارتفاع تكاليف خدمة الدين، والنفقات المتعلقة بالأجور.

وبالمثل، توقع بنك الإستثمار “فاروس” انخفاض عجز الموازنة إلى 10.0% من إجمالي الناتج المحلي في 2017-2018، وإلى 8.0% في 2019-2020، بسبب إجراءات الإصلاح المالي، وزيادة النشاط الاقتصادي.

أشار إلى أن زيادة النشاط الاقتصادي وجهود الحكومة لتحسين كفاءة عملية الالتزام الضريبي، يساعدان على نمو إيرادات الضرائب من 13.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2016-2017 إلى 14.0% من إجمالي هذا الناتج خلال 3 أعوام مقبلة.

أكد “فاروس” أنه على مستوى المصروفات، تساعد خطط ترشيد الإنفاق الحالي على خفض إجمالي المصروفات من 29.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2016-2017 إلى 27.1% في 2019-2020.

أعلنت وزارة المالية، الأسبوع الماضي، أن عجز الموازنة العامة سجل 3. 85 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2017، أي ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 8. 76 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، ما يعادل 2. 2% من الناتج المحلي.