بنوك استثمار تتوقع تحسن ربحية «القلعة» بدعم من خطط إعادة هيكلة الديون

توقعت بنوك استثمار أن تعود شركة القلعة للاستثمارات المالية لمستويات الربحية الطبيعية السابقة، بدعم من خطط إعادة الهيكلة، وجدولة الديون.

وكانت القلعة أعلنت عن نتائجها عن فترة الربع الأول من العام الحالي، بانخفاض صافى الربح بعد خصم حقوق الأقلية بنسبة %84 سنويًا إلى 73 مليون جنيه، مقارنة مع 469 مليون جنيه فى الربع الأول 2022، نتيجة ضغوط مصروفات الفوائد والضرائب، وحقوق الأقلية.

وعلى المستوى التشغيلى سجلت الشركة نتائج قوية، حيث ارتفعت الأرباح قبل الفائدة والضريبة بنسبة %202 إلى 8.2 مليار جنيه، وهو ما يعكس زيادة كبيرة فى مستويات الربحية، لكن صافى الدخل واجه بعض المعاكسات، وذلك لارتفاع مصروفات الفائدة والضرائب وحصة الأقلية.

وارتفعت الإيرادات بنسبة %62 سنويًّا إلى 30.3 مليار جنيه فى الربع الأول 2023، من 18.7 مليار جنيه فى الربع الأول 2022. وساهمت الشركة المصرية للتكرير بنسبة %77 من إجمالى الإيرادات، بينما طاقة عربية ساهمت بواقع %10.

وتأثرت إيرادات الشركة إيجابًا بعد عوامل شملت ارتفاع إيرادات المصرية للتكرير، وزيادة إيرادات طاقة عربية، وارتفاع إيرادات طاقة باور، وطاقة لتسويق المنتجات البترولية، ونمو إيرادات نشاط الأسمنت، ونمو إيرادات قطاع النقل واللوجستيات، خاصة على مستوى خدمات التخزين ومستودعات الحاويات الداخلية.

وقالت بحوث بنك استثمار “النعيم” إن نتائج القلعة بالربع الأول جاءت أفضل من تقديراتها، وتوقعت استمرار هذا الأداء بالربع الثاني.

وقال يوسف البنا، محلل مالى فى بحوث النعيم، إن انخفاض هامش ربح المصرية للتكرير الذى بدأ من الربع الرابع من العام الماضى نتيجة تراجع أسعار منتجات، وحجم ديون العملات الأجنبية الضخم للشركة، سوف يضغط على أداء الشركة بالربع الثاني، وأوصى بشراء السهم.

وبلغ صافى ديون “القلعة” خلال الربع الأول من العام الحالي95 مليار جنيه، منها 65.8 مليار جنيه للمصرية للتكرير.

وقالت بحوث الأهلي- فاروس أن القلعة القابضة أفصحت عن نتائج أعمال الربع الأول 2023، إذ انخفض صافى الربح بعد خصم حقوق الأقلية %84 سنويًا إلى 73 مليون جنيه، مقارنة مع 469 مليون جنيه فى الربع الأول 2022.

وتابعت، أنه على المستوى التشغيلى كانت النتائج قوية، إذ ارتفعت الأرباح قبل الفائدة والضريبة بنسبة 202% إلى 8.2 مليار جنيه، وهو ما يعكس زيادة كبيرة فى مستويات الربحية، لكن صافى الدخل واجه بعض المعاكسات، وذلك لارتفاع مصروفات الفائدة والضرائب وحصة الأقلية (نظرًا لزيادة أرباح الشركة المصرية للتكرير والاستبعادات).

وأضافت، جاء ذلك على الرغم من تسجيل أرباح فرق عملة بقيمة 351 مليون جنيه فى الربع الأول 2023 (من نشاط الأسمنت)، مقابل خسائر فرق عملة بقيمة 38 مليون جنيه فى الربع الأول 2022.

وتابعت: اعتمدت الشركة المعالجة المحاسبية الاستثنائية الاختيارية لإعادة تصنيف العملات الأجنبية فى قائمة الدخل الشامل الآخر، وأعادت إصدار الأرقام المقارنة وفقًا لهذه المعالجة الحسابية، إضافة إلى ذلك، تضمن صافى ربح الربع الأول 2022 دخل غير متكرر بقيمة 843 مليون جنيه، نتيجة تسوية قروض تعلقة بقطاع النقل واللوجستيات.

وارتفعت الإيرادات بنسبة %62 سنويًا إلى 30.3 مليار جنيه فى الربع الأول 2023، من 18.7 مليار جنيه فى الربع الأول 2022. وساهمت الشركة المصرية للتكرير بنسبة %77 من إجمالى الإيرادات، بينما ساهمت طاقة عربية بواقع %10.

وتمتلك القلعة القابضة حصة %55.3 فى طاقة عربية عبر شركة سيلفرستون، وباستبعاد تأثير الشركة المصرية للتكرير على الإيرادات، لارتفعت بواقع %38 سنويًا فقط إلى 6.9 مليار جنيه فى الربع الأول 2023، وفقًا لوحدة البحوث.

وأشارت «الأهلى – فاروس» إلى أن الإيرادات تأثرت إيجابيًّا بعدة عوامل شملت:

* ارتفاع إيرادات المصرية للتكرير بواقع %71 سنويًا إلى 23.4 مليار جنيه فى الربع الأول 2023. على الرغم من انخفاض أسعار النفط %16 سنويًا إلى 82.2 دولار/برميل فى المتوسط خلال الربع الأول 2023، مقارنة مع 97.7 دولار/برميل خلال الربع الأول 2022، سجل سعر الصرف زيادة قدرها %88 سنويًا إلى 30 جنيهًا لكل دولار مقابل 16 جنيهًا سابقًا.

* زيادة إيرادات طاقة عربية بنسبة %27 سنويًا إلى 2.9 مليار جنيه فى الربع الأول 2023، بدعم من نمو إيرادات طاقة غاز بنسبة %76 لإضافة عشرين محطة CNG جديدة، ليرتفع إجمالى عدد المحطات إلى 61 محطة بنهاية الربع الأول 2023 مقارنة مع 41 محطة فى الربع الأول 2022.

* ارتفاع أيضًا إيرادات طاقة باور بواقع %12 سنويًا، وإيرادات طاقة لتسويق المنتجات البترولية بنسبة %15 لزيادة أسعار الوقود ومواد التزيت.

* نمو إيرادات نشاط الأسمنت بنسبة %26 سنويًّا لانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع مستويات الأسعار، على الرغم من انخفاض أحجام المبيعات، مع الإشارة إلى أن شركة التكامل تعمل بطاقة إنتاجية محددة فى الوقت الراهن نتيجة الاضطراب السياسى فى السودان.

* ارتفاع إيرادات جراند فيو بنسبة %54 نتيجة ارتفاع الأسعار والأحجام.

* نمو إيرادات التعدين بنسبة %74 سنويًا نتيجة تعويم الجنيه.

* نمو إيرادات مزارع دينا القابضة بنسبة %49 نتيجة زيادة الأسعار وإطلاق منتجات جديدة.

* نمو إيرادات قطاع النقل واللوجستيات، خاصة على مستوى خدمات التخزين ومستودعات الحاويات الداخلية.

وارتفع هامش مجمل الأرباح إلى %36.3 فى الربع الأول 2023، من %23.3 فى الربع الأول 2022، إذ زاد هامش الشركة المصرية للتكرير من 2.7 مليون دولار/يوميًا إلى 3.7 مليون دولار فى الربع الأول 2023.

وأرجعت الأهلي- فاروس هذه الزيادة إلى ارتفاع فارق السعر بين الديزل والمازوت بواقع %25 سنويًا إلى 483.9 دولار/طن فى الربع الأول 2023، من 388.5 دولار/طن فى الربع الأول 2022.

وارتفع هامش الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك من %20.9 إلى %33.9 وزادت مصروفات الفائدة بنسبة %132 إلى 2.5 مليار جنيه فى الربع الأول 2023، مقارنة مع 1.1 مليار جنيه فى الربع الأول 2022. إضافة إلى ذلك، ارتفعت الضرائب بواقع 12.4 مرة إلى 1.6 مليار جنيه فى الربع الأول 2023، مقارنة مع 126 مليون جنيه فى الربع الأول 2022.

وتوقعت بحوث «الأهلي-فاروس» عودة مستويات أرباح المصرية للتكرير لمستوياتها الطبيعية مع الهوامش، بدعم خطط التوسع وإعادة هيكلة الدين.

وقالت إنها ترجح عودة هوامش المصرية للتكرير إلى مستوياتها الطبيعية، مع استقرار أسعار النفط وأسعار المنتجات البترولية المكررة.

وأشارت إلى أنه فى الربع الأول 2023، انخفضت هوامش التكرير إلى 3.7 مليون دولار يوميًا، من 4.9 مليون دولار فى الربع الأخير من 2022، إذ ارتفع فارق السعر بين الديزل والمازوت لأعلى مستوياته عند 636.3 دولار/طن. وأقدمت الشركة المصرية للتكرير على تسوية دين بقيمة 455 مليون دولار، فضلاً عن تمويل حساب احتياطى خدمة الدين فى يونيو 2023.

وتعمل «طاقة» حاليًا على تأسيس شركة بالشراكة مع الشركة الوطنية السعودية لتوزيع الغاز لتطوير توزيع الغاز فى المملكة العربية السعودية، كما وقعت شركة طاقة وشريكتها الفرنسية Voltalia مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية لتطوير وتمويل وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالقرب من ميناء العين السخنة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وعلى مستوى طاقة عربية أيضًا، سيكون هناك إعادة هيكلة لملكية الشركة بهدف تسوية ديونها، فى ضوء خطة الهيكلة ستنقل القلعة القابضة %20 من حصتها لأحد الدائنين، مع حق شراء هذه الأسهم مرة أخرى خلال أربع سنوات.

وبناء على ذلك ترى «الأهلي- فاروس» أن القلعة القابضة تعتمد هذه الاستراتيجية لتسوية الديون مع أصول أخرى مختلفة.

وأعلنت القلعة مؤخرًا عن نية إدراج تابعتها «الوطنية للطباعة» من أجل إعادة هيكلة الدين، على نحو مماثل لما حدث مع طاقة عربية. كما أن هناك نية للتخارج من بعض الأنشطة والأصول غير الأساسية أو ذات الأداء المالى الضعيف، وسيقابله زيادة الاستثمارات فى شركات أخرى تابعة مجدية. قد ينتج عن ذلك زيادة الأرباح الرأسمالية من بيع الأصول خلال الفترات القادمة.

وتدرس «القلعة» العديد من الاستثمارات متوسطة الحجم والقادرة على التصدير والخضراء وذات قيمة مضافة كبيرة محليًّا لتطبيقها عبر شركاتها التابعة، كما تستمر فى إعادة هيكلة ديون الشركات التابعة الأخرى، بما فى ذلك الشركة المصرية للتكرير وقطاع الأسمنت.

على مستوى قطاع التعدين، هناك اتجاه لتوسيع نطاقه ليشمل مجالات أخرى كالفوسفات والكاولين والرمل والجبس والتعدين، ودعم التعدين على المستوين المحلى والخارجى.