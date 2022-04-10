تتوقع وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية تراجع مؤشرات البورصة المصرية نحو 11000 نقطة وذلك عقب إغلاقها أدني دعم 11120 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.

فيما توقعوا مزيدا من التراجعات على المدى القريب نحو مستوى 10850 ثم 10550 نقطة حال استمرار التحرك لأدني .

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة” إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” كان قد أغلق بنهاية الأسبوع الماضي، أدنى بقليل من مستوى الدعم 11120 نقطة .

وأوضحت أن بقاء المؤشر أدني هذا المستوى سوف ينذر بمزيد من التراجعات على المدى القريب نحو منطقة 10550 نقطة، ونصحت المتعاملين بالانتقائية خلال الوقت الحالي .

ونصحت “نعيم” بشراء سهم “جنوب الوادي للأسمنت” بالقرب من 1.30 جنيه وحددت مستهدفاتهُ خلال الفترة المقبلة نحو 1.60 جنيه .

وقاالت بحوث “مباشر” إن المؤشر الثلاثيني صحح بنسبة 100% من الارتفاع السابق الذي بدأهُ في نهاية مارس الماضي، موضحةً أن المؤشر تراجع نحو مستوى 11090 نقطة .

وأوضحت أن استمرار بقاء المؤشر دون مستوى 11090 نقطة، سوف يُنذر بمزيد من التراجعات نحو 11000 ثم 10850 نقطة .

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضي على هبوط جماعي، بواقع 1.21% للمؤشر الرئيسي EGX30، ليغلق على مستوى 11101 نقطة، وتراجع EGX70 ، بنحو 0.48%، مسجلًا 1901 تقطة، كما انخفض “الأوسع نطاقًا” EGX100، بنسبة 0.4%، ليسجل 2882 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم الأسبوع الماضي نحو 6.1 مليار جنيه، مقابل 4.02 مليار الأسبوع السابق له، وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة حوالي نحو 0.8%، بما يعادل 5.6 مليار جنيه، ليسجل 720.8 مليار الأسبوع الماضي، مقابل 726.4 مليار مستوى إغلاق الأسبوع السابق له.