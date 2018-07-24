بنوك استثمار تتوقع استمرار طفرات دومتى

المال- خاصالشركة تستهدف %26 هامش ربح.. ومحللون: تحسن القوى الشرائية محليًا الداعم الأساسى توقعت بنوك استثمار أن تواصل شركة «الصناعات الغذائية العربية – دومتى» أداءها المرتفع خلال الفترات المقبلة لتصل إلى مستهدفاتها بنهاية العام الجارى بمجمل هوامش ربح يتراوح بين 26 و%27 وصا

المال- خاص

الشركة تستهدف %26 هامش ربح.. ومحللون: تحسن القوى الشرائية محليًا الداعم الأساسى



توقعت بنوك استثمار أن تواصل شركة «الصناعات الغذائية العربية – دومتى» أداءها المرتفع خلال الفترات المقبلة لتصل إلى مستهدفاتها بنهاية العام الجارى بمجمل هوامش ربح يتراوح بين 26 و%27 وصافى هوامش %9.

وأرجعوا الارتفاع القياسى بنتائج أعمال الربع الثانى من 2018، لزيادة حجم المبيعات من خلال اتباعها إستراتيجية تعتمد على التركيز بشكل كبير على المنتجات ذات هوامش الربحية المرتفعة، إذ قامت الشركة بطرح منتج «دومتى فيتا بلس» بسعر أعلى من العادى.

وتمكنت «دومتى» من تحقيق نتائج أعمال قياسية خلال الربع الثانى للعام الحالى بعد أن نجحت فى تحقيق مبيعات قدرها 693.4 مليون جنيه بزيادة قدرها %42 عن الربع المماثل للعام الماضى، بينما بلغت الأرباح المجمعة 57.7 مليون مقابل 12 مليونا للربع المماثل من العام الماضى، وبلغ هامش صافى الربح فى الربع الثانى للعام الحالى %8.3.

وتبلغ أرباح النصف الأول من العام 98.1 مليون جنيه مقابل 6 ملايين فى النصف الأول من 2017.

قال هادى مدحت، المحلل المالى بشركة «فاروس» القابضة، إن الشركة تمكنت من تحقيق طفرة فى مبيعاتها أولاً بدعم من التحول للتركيز على منتجات أعلى سعريًا، إضافة لتحسن القوى الشرائية للمستهلكين بالسوق المحلية، إلى جانب كون أسعار السلع الأساسية مواتية.

وتوقع أن تواصل دومتى أداءها الجيد ما يؤهلها للوصول لمستهدفاتها بنهاية العام الجارى بهامش ربح إجمالى يصل إلى %26 وصافى هوامش %9.

وأوصى بزيادة الوزن النسبى للسهم وحدد المستهدف عند 13.18 جنيه، مشيرًا إلى أن الزيادات السعرية التى طبقتها الشركة بدءًا من الشهر الحالى تزامنًا مع رفع الحكومة الدعم عن الطاقة سيمكنها من الوصول بشكل كبير لمستهدفاتها الربحية.

وفى السياق ذاته قالت أمنية صابر، المحلل المالى بشركة «سيجما» لتداول اﻷوراق المالية، إن الأرباح التى حققتها دومتى خلال الـ3 شهور الماضية بنهاية يونيو من العام الجارى تُعد اﻷعلى بالشركة على اﻷقل منذ «تعويم الجنيه».

وأوضحت أن الشركة واجهت ضغوطًا عديدة خلال الفترة التى أعقبت تحرير سعر الصرف حتى بدأت تسعيد قواها منذ بداية العام الجارى بدعم من تعافى القوى الشرائية وهو ما أدى لتحسن المبيعات بشكل واضح.

وتوقعت صابر أن تواجه الشركة منافسة شديدة خلال الفترة المقبلة للحفاظ على هوامش ربحيتها المحققة خلال الفترات الحالية، مرحجة أن تقوم الشركة بإجراء زيادات سعرية أخرى بخلاف التى تمت مؤخرًا.

وقالت منة عطاوية، المحلل المالى بشركة «العربى اﻷفريقى لتداول اﻷوراق المالية»، إن القطاع الغذائى تحسن بشكل عام بداية من العام الجارى تزامنًا مع بدء استيعاب المستهلكين للزيادت السعرية وتعافى الطلب مجددًا.

ورجحت استمرار الأداء الجيد للشركة حتى نهاية العام الحالى بدعم من اتباعها إستراتيجية التركيز على المنتجات اﻷعلى ربحية، مستبعدة أن تقوم «دومتى» بإجراء أى توسعات بإضافة طاقات إنتاجية جديدة نظرًا بكفايتها بما يوجد لديها.

وقال محمد الدماطى نائب رئيس مجلس الإدارة، إن شركته حققت نموًا بحجم المبيعات بنسبة تفوق %40 فى أغلب منتجاتها مقارنة بالربع المماثل من العام الماضى، كما تمكنت من تطوير هامش الربح الإجمالى ليصل إلى نسبة تزيد على %25، وذلك نتيجة زيادة مبيعات المنتجات الأكثر ربحية للشركة مع الإبقاء على حجم المصروفات البيعية، التسويقية والعمومية فى معدلاتها. تعمل «دومتى» فى مجال تصنيع منتجات اﻷلبان، وينقسم هيكل ملكيتها بين يحيى بن لادن، بنسبة %15.6، وتريفى هولدينج %11.5، و%9.19 لعمر الدماطى، %7.22 لزينب شاهين و%5.49 لـ Fab Invest Ment.

