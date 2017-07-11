بنوك استثمار تتوقع ارتفاع التضخم إلى 35% بنهاية سبتمبر

منى عبدالباري:رغم التراجع الشهري والثبات السنوي الذي شهدته معدلات التضخم خلال شهر يونيو الماضي، توقعت تقارير اقتصادية حديثة موجة تضخمية جديدة تستمر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي تصل إلى مستويات تتراوح بين 33 و35% مدفوعة بالإجراءات الاقتصادية التي بدأت الحكومة تطبيقها منذ مطلع العام المال

منى عبدالباري:

رغم التراجع الشهري والثبات السنوي الذي شهدته معدلات التضخم خلال شهر يونيو الماضي، توقعت تقارير اقتصادية حديثة موجة تضخمية جديدة تستمر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي تصل إلى مستويات تتراوح بين 33 و35% مدفوعة بالإجراءات الاقتصادية التي بدأت الحكومة تطبيقها منذ مطلع العام المالي الحالي.

وبدأت الحكومة منذ مطلع شهر يوليو الجاري تطبيق المرحلة الثانية من إجراءات اقتصادية لضبط عجز الموازنة، وأوضاع المالية العامة، من خلال رفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 40 و100%، وتعريفة الكهرباء بنسب متفاوتة حسب الاستهلاك، كما رفعت لجنة السياسات النقدية بالمركزي أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض لتسجل 18.75% للإيداع، و19.75% للإقراض.

وتمثل أسعار الوقود في مصر محركا أساسيا لكافة أسعار السلع، نتيجة زيادة تكلفة النقل، والتصنيع، ويتبع زيادتها عادة ارتفاعا في أسعار السلع والخدمات بكافة القطاعات بنسب مشابهة.

وعلى أساس سنوي أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة أمس، أن معدلات التضخم نجحت خلال شهر يونيو الماضي، في الثبات عند نفس مستويات شهر مايو السابق له بواقع 30.9%، في حين واصل التضخم الشهري التراجع إلى 0.8% في يونيو مقارنة بـ1.6% في مايو.

ورجح تقرير حديث صادر عن مركز أبحاث بنك استثمار فاروس تسارع معدلات التضخم لمستويات 33% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي -يوليو إلى سبتمبر-، وأن يتراجع إلى مستويات 20% كمتوسط خلال العام المالي 2017 – 2018.

وتوقع تقرير آخر حديث صادر عن مركز أبحاث مباشر إنترناشيونال تسجيل معدلات التضخم قفزات جديدة لمستويات 35% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بضغط من إجراءات الإصلاح الحكومية.

وقال تقرير مباشر، إن الثبات النسبي الذي شهدته معدلات التضخم قد يسبق ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة القادمة، وتحديداً الربع الأول من العام المالي 18/2017 بضغط من إجراءات اقتصادية اتخذتها الحكومة مؤخرا شملت خفض دعم المواد البترولية ورفع أسعار الكهرباء وكذلك زيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة المطبق بـ1%.

وتراجعت مساهمة الخضروات في معدلات التضخم خلال يونيو إلى -0.4% في يونيو مقارنة بـ0.4% في مايو؛ بسبب تراجع أسعار الخضروات في يونيو، وظلت مساهمة العناصر غير الغذائية على ما يشبه ثبات عند 0.8% في يونيو مقارنة بـ 0.7% في مايو، وهو ما يفسر ارتفاع مساهمة الملابس والأحذية في يونيو إلى 10.4% بدعم من موسم العيد.