بنوك استثمار تتوقع ارتدادة صاعدة لمؤشرات البورصة المصرية على المدى القريب

تتوقع بنوك استثمار محلية ارتدادة صاعدة لأداء مؤشرات البورصة المصرية على المدى القريب، مع نصائح بالانتقائية على الأسهم بالوقت الحالي.

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين 8-5-2023، على ارتفاع جماعي، وسط توجه شرائي للمستثمرين العرب والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.93%، عند مستوى 17394 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.83%، عند مستوى 3007 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.88% عند 4564 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 141 سهما، ارتفع منها 55 سهما، فيما استقر 86 سهما دون تغيير.

بداية قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن البورصة المصرية لديها فرصة للتحرك والصعود نحو مستوى 18000 نقطة مرة أخرى، بشرط الارتداد من مستوى الدعم 17140 نقطة.

وعلى جانب آخر أوضحت أن التراجع دون مستوى الدعم المذكور سوف يؤدي إلى مستوى دعم 16500 نقطة.

وفي سياق متصل قالت وحدة التحليل الفني بشركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، أنهُ بخصوص أي ارتدادات للمؤشر الرئيسي فمن المتوقع زيارتهُ لمستويات 17575 ثم 17764 نقطة.

ولفتت إلى أن الاستراتيجية الأنسب هي استخدام أي ارتفاعات لتخفيف المراكز المفتوحة والتداول السريع.