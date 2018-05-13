بنوك استثمار تتوقع إبقاء المركزي على معدلات الفائدة باجتماع الخميس

منى عبدالباري: تتوقع بنوك استثمار إبقاء البنك المركزي على معدلات الفائدة الحالية في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، في ظل توقعات باتخاذ معدلات التضخم الشهرية منحى صعودي مجددا خلال الربع الثالث من العام الحالي، في ضوء مواصلة الحكومة إجراءاتها…

منى عبدالباري:

تتوقع بنوك استثمار إبقاء البنك المركزي على معدلات الفائدة الحالية في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، في ظل توقعات باتخاذ معدلات التضخم الشهرية منحى صعودي مجددا خلال الربع الثالث من العام الحالي، في ضوء مواصلة الحكومة إجراءاتها برفع الدعم عن الطاقة، وموسم شهر رمضان، والعودة للمدارس.

وتشير بنوك الاستثمار إلى أن معدلات التضخم الشهرية تبعث على القلق، خاصة عقب وصولها إلى 1.5 % في إبريل المنتهي، صعودا من 1% في مارس، و 0.3% في فبراير، بينما تعد النسب السنوية مطمئة، مع تسجيلها في إبريل أدنى معدل سنوي منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 عند 12.9%، مقارنة بـ 13.1% في مارس.

ورجح بنك استثمار فاروس في تقرير بحثي حديث تسارع معدلات التضخم الشهرية خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر في ضوء العوامل الموسمية، والتدابير المالية المتوقعة محليا، والأوضاع العالمية الناتجة عن ارتفاعات أسعار البترول، وسعر الدولار الأمريكي، وموجات البيع التي تجتاح أسواق المال الناشئة.

وبناء على هذه العوامل توقع بنك الاستثمار إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها 17 مايو على معدلات الفائدة الحالية كما هي دون تغيير.

وكانت لجنة سياسات المركزي خفضت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماعها السابق نهاية مارس الماضي بنسبة 1% ليستقر عند 16.75٪ و 17.75٪، على الترتيب.

وقال بنك الاستثمار إن الارتفاع الأخير في أسعار النفط عالميا نتيجة إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران قد يؤدي إلى احتمالية التوسع وتبكير إجراءات رفع الدعم محليا، والتي كانت الحكومة تعتزم تطبيقها بداية العام المالي المقبل (يوليو 2018).

وتابع إن قوة موقف الدولار الأمريكي في مواجهة الأسواق الناشئة و والزيادة المتوقعة لأسعار الفائدة الأمريكية تسببا في موجات بيعية قوية بالأسواق الناشئة، ما من شأنه أن يقود إلى سياسات نقدية أكثر تحفظا لتجنب خروج الاستثمارات من الأسواق.

ويتوقع بنك الاستثمار أن يواصل التضخم السنوي وتيرته الهبوطية صوب مستويات 12.8% في الربع الرابع من العام المالي 2017 – 2018 (إبريل – يونيو 2018) مقارنة بـ 14.8% في الربع الثالث .

إلا أنه رجح معاودة مستويات التضخم الصعود مجددا في الربع الأول من العام المالي 2018 – 2019 (يوليو – سبتمبر 2018) إلى 13.5% مدفوعة بالأثر الموسمي لشهر رمضان، موسم العودة للمدارس، و الاجراءات التقشفية التي تعتزم الحكومة اتخاذها مطلع العام المالي الجديد.

وتشمل هذه الإجراءات زيادة سعر تذاكر المترو بنسبة 100%، والقطارات بنسبة تتراوح بين 100 و 150%، وزيادة أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 30 و 45% للقطاعات المنزلية والتجارية والصناعية، ما سيؤدي إلى زيادات في أسعار السلع.

وقال مركز أبحاث شركة مباشر انترناشيونال إنه يتوقع إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم ، تحسبًا لتزايد التضخم في الأشهر القليلة المقبلة.

ويشير مباشر إلى أنه رغم تراجع التضخم على أساس سنوي في إبريل، إلا أن التضخم الشهري يشكل مصدر قلق أكبر في الوقت الراهن.

وكانت معدلات التضخم في إبريل سجلت 12.9٪ على أساس سنوي، مقارنة بـ13.1٪ في مارس، بينما على المستوى الشهري بلغت نسب التضخم 1.5% في إبريل مقارنة بـ 1% في مارس. نتيجة زيادة بند الأغذية والمشروبات 2.4٪ خلال إبريل، و الخضروات 6.2%.

ويقول مباشر إنه يتوقع اندلاع موجة تضخمية تستتر تحت أثر سنة الأساس في التضخم السنوي، إلا أنها تبدو واضحةً في التضخم الشهري، حيث تعتبر نسبة 1.5% للتضخم اﻟﺷﮭري ﻗراءة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎً تُثير التساؤلات ﺣول ﻣﺳﺗوى الأسعار ﻓﻲ اﻷﺷﮭر اﻟﻣﻘﺑﻟﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اقتراب ﺷﮭر رﻣﺿﺎن والذي يتبعه إجراءات رفع اﻟدﻋم اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ مع مطلع العام المالي الجديد الأمر الذي سيشعل مزيداً ﻣن اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ.